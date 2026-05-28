'우표 마약' 반입 재발 막는다...관세청·법무부, 교정시설 합동 점검

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관세청·법무부, 수원구치소 정밀 수색

우편·택배물 보관소 등 반입 경로 점검

마약사범 수용자 5년 새 124% 증가

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 관세청과 법무부가 교정시설 내 마약류 반입을 차단하기 위해 세관 마약탐지견과 탐지장비를 동원한 합동 점검에 나섰다.

관세청은 28일 법무부와 합동으로 수도권 대표 교정시설인 수원구치소에서 마약류 정밀 점검을 진행했다고 밝혔다.

관세청과 법무부가 28일 수원구치소에서 마약류 반입 합동 점검을 진행한 가운데 마약탐지견이 교정시설 내 보관품 창고를 탐지하고 있다. [사진=관세청] 2026.05.28 jongwon3454@newspim.com

이번 점검은 최근 교정시설 안으로 이른바 '우표 마약'을 반입하려는 시도가 발생하는 등 마약류 반입 수법이 고도화되는 데 따른 것이다.

양 기관은 마약류 범죄에 선제적으로 대응하고 엄정한 수용질서를 확립하기 위해 합동 점검을 추진했다. 이날 점검에는 평택세관 전문 핸들러와 마약탐지견, 수원구치소 특별사법경찰관이 함께 투입됐다.

점검팀은 마약 반입 우려가 있는 보관품 창고와 신입 수용자 대기실, 우편·택배물 보관소를 비롯해 도서·의약품 보관처까지 정밀 수색했다.

특히 육안으로 확인하기 어려운 미세한 흔적까지 탐지하기 위해 마약탐지견의 후각 탐지와 법무부의 마약탐지장비인 이온스캐너를 함께 활용했다. 점검 결과 마약류는 발견되지 않았다.

관세청에 따르면 국내 교정시설 내 마약사범은 지난 2021년 3314명에서 2025년 7429명으로 5년 사이 124% 증가했다. 전체 수용자 중 마약사범 비율도 같은 기간 6.3%에서 11.5%로 두 배 가까이 높아졌다.

이종욱 관세청장은 "이번 합동 점검은 갈수록 지능화되는 마약범죄에 대응해 어떤 사각지대도 용납하지 않겠다는 양 기관의 단호한 경고"라며 "앞으로도 법무부와 지속적으로 협력해 교정시설 내 마약범죄를 근절하겠다"고 밝혔다.

jongwon3454@newspim.com