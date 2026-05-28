넥슨 '아크 레이더스' 넥슨닷컴·PC방 서비스 정식 론칭

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 28일 자회사 엠바크 신작 ‘아크 레이더스’의 넥슨닷컴·PC방 서비스를 정식 시작했다
- 넥슨은 정식 론칭 기념으로 내달 30일까진 스탠다드·디럭스 에디션을 30% 할인 판매한다
- 7월 7일까진 PC방 이용자 대상 경품·추가 보상 이벤트를 진행하며 글로벌 흥행 성과도 강조했다
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글로벌 5관왕 흥행작…누적 판매 1600만장·동접 96만명 기록
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 넥슨이 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 익스트랙션 어드벤처 게임 '아크 레이더스'의 넥슨닷컴 서비스와 PC방 무료 플레이를 28일 정식 시작했다.
넥슨은 지난 21일부터 진행한 PC방 오픈 베타 서비스를 마무리하고, 국내 이용자들이 다양한 환경에서 게임을 즐길 수 있도록 넥슨닷컴 연동과 PC방 서비스를 확대했다. 이용자는 넥슨 계정으로 게임을 구매해 플레이할 수 있으며, 전국 PC방에서는 별도 구매 없이 무료 이용 가능하다.
넥슨은 정식 론칭을 기념해 내달 30일까지 스탠다드·디럭스 에디션을 30% 할인 판매한다. 가격은 각각 4만1000원, 6만1500원이다. 또 7월 7일까지 PC방 이용자를 대상으로 럭키 드로우 이벤트를 진행한다. 이용자는 플레이 시간에 따라 '레이더 티켓'을 획득할 수 있으며, 이를 활용해 MSI 모니터, 스틸시리즈 헤드셋, 아이패드 에어, 에어팟 맥스 등 경품 응모에 참여할 수 있다.
이와 함께 경험치와 재료 아이템 추가 지급 이벤트, 출석 체크 보상 이벤트 등 다양한 PC방 전용 혜택도 마련했다. 공식 인스타그램과 디스코드 채널에서는 치킨 기프티콘과 네이버페이 상품권을 제공하는 커뮤니티 이벤트도 진행한다.
'아크 레이더스'는 '더 게임 어워드', '스팀 어워드', 'BAFTA 게임 어워드' 등 글로벌 시상식에서 5관왕을 기록한 작품이다. 글로벌 리뷰 사이트 오픈크리틱에서는 추천 지수 93%를 기록했고, 스팀에서는 이용자 평가 '매우 긍정적'을 유지하고 있다. 출시 약 3개월 만에 글로벌 누적 판매량 1600만장, 최고 동시접속자 96만명을 기록했다.
syu@newspim.com