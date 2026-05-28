코스피 급등에 배당도 늘었다…지난해 상장사 배당금 37조 돌파

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삼성전자·기아·SK하이닉스 배당 상위권

외국인 배당금 11조8860억으로 개인 투자자보다 많아

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 지난해 12월 결산 상장법인의 배당금 총액이 37조원을 넘어섰다. 국내 증시 반등과 기업 실적 개선 영향으로 배당 규모가 늘어난 가운데, 외국인과 개인 투자자 모두 배당 수령액이 증가한 것으로 나타났다.

한국예탁결제원이 28일 발표한 2025년 12월 결산 상장법인 배당금 지급 현황에 따르면 유가증권시장과 코스닥시장의 결산배당 총액은 37조7519억원으로 전년 대비 16.9%(5조4573억원) 증가했다. 배당을 실시한 상장사는 1246개사로 전년보다 56개사 늘었다.

최근 5년간 12월 결산 상장법인의 시장별 배당금 지급 현황. [자료=한국예탁결제원]

시장별로는 유가증권시장 상장법인 577개사가 34조6802억원을 배당해 전년 대비 15.6% 증가했고, 코스닥시장 669개사는 3조717억원을 지급해 34.0% 늘었다.

배당 확대는 증시 상승 흐름과 맞물렸다. 지난해 말 코스피지수는 4214.17포인트로 전년 대비 75.6% 상승했고, 코스닥지수는 925.47포인트로 36.5% 올랐다. 같은 기간 배당금 규모 역시 유가증권시장에서 15.6%, 코스닥시장에서 34.0% 증가했다.

업종별로는 반도체 제조업 배당금이 5조6924억원으로 전체의 15.1%를 차지해 가장 많았다. 이어 지주회사(3조6790억원), 자동차용 엔진 및 자동차 제조업(3조3037억원), 증권 중개업(1조6183억원) 순이었다.

개별 기업 기준으로는 삼성전자가 유가증권시장에서 가장 많은 3조7535억원을 배당했다. 이어 기아(2조6425억원), SK하이닉스(1조3277억원)가 뒤를 이었다. 코스닥시장에서는 이지홀딩스가 878억원으로 가장 많았다.

주주 유형별로는 국내 법인이 전체 배당금의 41.6%인 15조7209억원을 받아 가장 높은 비중을 차지했다. 외국인은 11조8860억원(31.5%), 국내 개인은 10조1450억원(26.9%)을 각각 수령했다.

국내 개인 투자자 가운데서는 50대와 60대가 전체 개인 배당금의 58.4%를 수령했다. 연령별로는 50대가 3조3789억원으로 가장 많았고, 이어 60대 2조5424억원(25.0%), 70대 이상 2조144억원(14.3%) 순으로 집계됐다.

외국인 투자자에게 지급된 배당금은 총 11조8860억원으로 집계됐다. 국적별로는 미국 투자자가 5조1052억원으로 전체 외국인 배당금의 43.0%를 차지해 가장 많았고, 영국(1조3990억원), 룩셈부르크(7072억원)가 뒤를 이었다.

rkgml925@newspim.com