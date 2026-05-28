[6·3 재보선 D-6] '평택을' 유의동 "흩어진 보수 하나로"…황교안에 단일화 촉구

"최악의 후보들 난립…민주당 독주 막을 마지막 기회"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 유의동 국민의힘 경기 평택을 국회의원 재선거 후보는 28일 긴급 기자회견을 열고 "흩어진 보수의 목소리를 하나로 모으는데 마지막까지 제 모든 힘을 쏟겠다"며 황교안 자유와혁신 후보를 향해 단일화를 촉구했다.

유 후보는 이날 국민의힘 당사 3층에서 기자회견을 갖고 "지금 평택에는 정치 역사상 최악의 후보들이 난립하고 있다"며 "구둣발로 부하직원의 정강이를 걷어차고, 고리 사채업체를 차명으로 운영한 의혹이 있는 후보도 있고, 자기 자식 좋은 대학 보내겠다고 남의 자식 피눈물 흘리게 한 입시비리범 후보도 있다"고 비판했다.

유의동 국민의힘 평택을 국회의원 재선거 후보 [사진=유의동 캠프]

그는 "정치권에서 퇴출되어야 마땅한 후보들을 상대로도 우리는 압도적 우세를 점하지 못하고 있다"며 "무엇보다 제가 부족한 탓이고, 더 간절하게 다가가지 못했고, 더 절박하게 호소하지 못했다"고 말했다. 이어 "또 하나의 이유는 우리 보수의 목소리가 흩어지고 갈라져 있기 때문"이라고 지적했다.

유 후보는 "선거가 막바지로 치달으면서 보수를 사랑하는 많은 지역주민들께서 '하나로 힘을 합쳐라'는 말씀을 거듭 전해주셨다"며 "주민들의 강력한 요구와 열망을 받들겠다는 마음으로 며칠 전 황교안 후보를 직접 만났다"고 밝혔다.

그는 "황 후보님께 보수의 힘을 하나로 합쳐야 한다는 지역주민들의 간절한 요구를 전하고 보수를 지키는 결단을 내려주시길 간곡히 호소드렸다"며 "하지만 아쉽게도 그 자리에서 바로 답을 듣지는 못했다"고 말했다.

유 후보는 "마지막 순간까지 보수의 승리를 위한 결단을 이끌어낼 수 있도록 제 모든 노력을 다하겠다"며 황 후보를 향해 "우리가 하나로 힘을 모으지 못하면 파렴치한 범죄에 연루된 의혹이 있는 후보들이 당선될 것"이라고 촉구했다.

그는 "황 후보님의 말씀처럼 사노맹 연루 혐의를 부정하는 후보에게 평택을 넘기시겠냐"며 "저들은 평택을 발판 삼아 다시 문재인 정부를 소환할 것"이라고 강조했다.

유 후보는 "'이재명은 무기징역감'이라던 사람이 민주당 후보고, 그런 민주당 후보와 단일화 하겠다는 조국당 후보도 있다"며 "남극과 북극만큼 떨어진 저들도 야합하는데 왜 우리는 서로 갈라져 있냐"고 반문했다.

그는 "제1야당의 후보, 평택의 아들인 저 유의동으로 뜻을 모으면 저들을 꺾을 수 있다"며 "우리가 분열하면 정청래와 추미애가 웃고, 우리가 쪼개지면 김어준과 문재인이 웃는다"고 말했다.

유 후보는 "평택을 선거는 단순한 한 지역의 선거가 아니라 대한민국 정치의 역사를 바꿀 중대한 분수령"이라며 "평택을 선거 결과에 따라 우리 보수의 미래가 달려 있다"고 강조했다.

그는 "이제는 하나가 되어야 하고, 작은 차이는 내려놓고 서로 어깨를 맞대어야 한다"며 "더 간절하게, 더 절박하게, 더 처절하게 뛰겠다"고 다짐했다.

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