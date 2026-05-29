[오늘의 정치일정] 5월 29일(금)

AI 핵심 요약beta
- 통일부 장관과 차관이 25일 통상업무와 회의를 했다.
- 국방부 장관은 싱가포르 출장에 나섰다.
- 여야 선대위는 사전투표와 지원유세를 이어갔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
통상업무
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
10:00 일일 평화통일교사 (전주 전주고)
-차관
10:00 2026년 통일부 북한자료 자문위원회 전체회의 개최 (정부서울청사 7층 대회의실)
<국방부>
-장관
싱가포르 국외출장 (~ 6.1)
-차관
08:30 차관회의
14:00 주택공급 관계장관회의
<국가보훈부>
-장관
11:30 기자 간담회 (국방컨벤션)
14:00 HD건설기계 업무협약식 (국립서울현충원)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 총괄상임선대위원장
07:40 제9회 전국동시지방선거 사전투표 참여 (성산2동 주민센터 3층 강당)
09:00 서울 현장 중앙선거대책위원회의 (정원오 서울특별시장 후보 선거사무소)
11:00 추미애 경기도지사 후보, 김병욱 경기 성남시장 후보 지원유세 (아식스 성남중앙점 앞)
14:30 김기재 충남 당진시장 후보 지원유세 (KT플라자 당진중앙점 앞)
16:00 맹정호 충남 서산시장 후보 지원유세 (서울약국 앞 서산공용버스터미널 인근)
17:40 손세희 충남 홍성군수 후보 지원유세 (메가박스 홍성내포 앞)
-한병도 공동상임선대위원장
09:00 서울 현장 중앙선거대책위원회
10:30 김병욱 성남시장 후보-성남성공시대를 위한 입법과제 지원 현장 기자간담회 (김병욱 성남시장후보 선거사무소)
15:00 제9회 전국동시지방선거 사전투표 참여 (전북 남원시 도통동 사전투표소)
15:30 양충모 남원시장 후보 지원유세 및 남원춘향골전통시장 인사 (왕정동 굿마트 앞 및 남원춘향골전통시장)
18:30 이원택 전북지사 후보 지원유세 (풍남문광장)
20:00 이원택 전북지사 후보 전주한옥마을 도보 유세 (전주 한옥마을)
<국민의힘>
-장동혁 상임선거대책위원장
10:00 세종 조치원역 유세 (세종 조치원읍 으뜸길 215)
13:40 광명전통시장 방문 및 광명사거리 유세 (광명사거리 나나약국 앞 / 경기 광명시 오리로 966)
15:00 부천 역곡역 유세 및 역곡상상시장 방문 (역곡역 2번 출구 / 경기 부천시 원미구 역곡로 1)
16:40 김포 구래동 문화의거리 유세 (경기 김포시 김포한강9로76번길 63)
-송언석 공동선거대책위원장
09:00 경제 현안 기자간담회 (국회 본관 원내대표실)
14:00 이장우 대전광역시장 후보 으능정이 집중 유세 (이안경원 대전 본점 / 대전 중구 중앙로 164)
<개혁신당>
-이준석 총괄선대위원장
09:00 사전투표 (동탄 9동 행정복지센터)
11:40 이혜숙 관악구청장 지원유세 (신림역 3번 출구/관악구 신림로 331)
14:30 김성열 하남시갑 국회의원 후보 지원유세 (하남 덕풍시장/하남시 신장로 154번길 57)
18:02 KBS1-R 뉴스레터K 전화 인터뷰
-천하람 공동선대위원장
-11:40 이혜숙 관악구청장 지원유세
-14:30 김성열 하남시갑 국회의원 후보 지원유세
-20:00 정승연 인천 연수구갑 국회의원 후보 지원유세 (선학동먹자골목/인천 연수구 선학동
-22:00 정승연TV 라이브방송 출연
<조국혁신당>
-서왕진 상임선대위원장
06:30 사전투표 (전남 여수시 쌍봉동 사전투표소)
11:00 5.18 민주유공자 故 정동년 선생 4주기 추모식 (국립 5.18 민주묘지 역사의 문)
15:00 장성 유세 및 상가 순회 인사 (장성 농협 하나로마트 앞)