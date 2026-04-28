[오늘의 정치일정] 4월 28일(화)

AI 핵심 요약beta
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- 다만 텍스트로 제공된 일정표를 바탕으로 요약해드리겠습니다.
- 대통령이 28일 국무회의와 비상경제점검회의를 주재하고 국방부 장관은 국조특위 종합청문회에 출석한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
10:00 18회 국무회의 겸 6차 비상경제점검회의 (청와대)
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
15:00 부탄 총리 면담
-1차관
통상업무
-2차관
프랑스 출장(G7 개발장관회의)
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 국무회의
14:00 국조특위 종합청문회
-차관
10:00 국조특위 종합청문회
<국가보훈부>
-장관
14:00 망우역사문화공원 독립유공자묘소 현장방문 (망우역사문화공원)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
11:00 <착!붙 공약 프로젝트> 13호·14호·15호 공약 발표 / 국회 본관 당대표회의실(L)
14:00 본회의 / 국회 본관 본회의장
16:00 더불어민주당-소상공인연합회 6.3지방선거 정책과제 전달식 / 국회 본관 당대표회의실(L)
-천준호 원내대표 직무대행
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실(L)
14:00 본회의
16:30 제3차 개헌 연석회의 / 국회 본관 의장집무실
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
13:00 '제36주년 주택관리사의 날' 기념, 2026 한마음 대축제 (킨텍스 제2전시장 8홀 / 경기 고양시 일산서구 대화동 2700)
14:00 본회의 (국회 본회의장)
16:00 아동청소년 SNS중독, 플랫폼의 보호책임 강화를 위한 긴급좌담회 (국회 본관 228호)
-송언석 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
14:35 SBS <주영진의 뉴스브리핑> 출연(SBS / 서울 양천구 목동서로 161)
-정점식 정책위의장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-정희용 사무총장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:00 국회 농림축산식품해양수산위원회 법안심사소위원회(국회 본관 501호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 (국회 본관 627호)
10:00 흔들리는 원자력병원, 해법은 무엇인가 토론회 (국회 의원회관 제3세미나실)
10:10 개혁신당 조응천 경기도지사 예비후보자 출마 기자회견 (국회 소통관 기자회견장)
14:00 본회의 (국회 본회의장)
14:00 여의도너머 <다깐다> 출연
-천하람 원내대표
08:30 채널A <정치시그널> 출연
10:00 흔들리는 원자력병원, 해법은 무엇인가 토론회 (국회 의원회관 제3세미나실)
14:00 본회의 (국회 본회의장)
18:20 여수MBC <라디오전망대> 출연
<조국혁신당>
-조국 당대표
08:00 안중 홈플러스 사거리 출근 인사 (안중읍 서동대로 1489)
10:00 안중출장소 인근 상가 인사 (플로리쉬 루팡 인근, 현화중앙길 104)
13:00 고덕 해창초등학교 앞 하교길 인사 (해창초, 고덕국제5로 165)
14:00 평택 소상공인연합회 회장 예방 (평택 소상공인연합회, 은실고가길 175)
14:50 삼성전자 평택캠퍼스 교대 근로자 퇴근 인사 (삼성전자 평택캠퍼스 GATE4, 고덕동 1698)
-서왕진 원내대표
11:00 다이가 미에리냐 라트비아 국회의장 접견 (국회접견실, 국회 본관 316-1호)
13:00 기후위기특별위원회 전체회의 (국회 본관 622호)