한·미·일, 도쿄에서 북한 관련 협의 개최..."비핵화 목표·UN 결의 이행 재확인"

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한반도 상황, 역내 정세 평가 공유

시진핑 북한 국빈방문 결과도 논의

한·미·일 사무국 운영이사회도 개최

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 한·미·일 3국의 북한 문제 담당 당국자들이 일본 도쿄에서 만나 최근 한반도 상황에 대해 의견을 교환하고 대응 방안을 논의했다.

외교부는 지난 12일 도쿄에서 김상일 외교부 북핵정책과장, 데이비드 와일레졸 미국 국무부 동아태 부차관보, 오쓰카 겐고 일본 외무성 아시아대양주국 심의관이 한반도 및 역내 정세에 대한 평가를 공유하고, 한반도의 완전한 비핵화 목표와 유엔 안전보장이사회 결의 이행 노력을 재확인했다고 13일 밝혔다.

김상일 외교부 북핵정책과장, 데이비드 와일레졸 미 국무부 동아태 부차관보, 오쓰카 겐고 일본 외무성 아시아대양주국 심의관(오른쪽부터)이 12일 일본 도쿄 외무성에서열린 한미일 협의에 앞서 기념촬영을 하고 있다. [사진=외교부] 2026.06.12

이번 협의는 최근 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 중국 방문과 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 북한 국빈 방문 및 정상회담이 잇달아 이어지면서 한반도 정세 변화 움직임이 일고 있는 것에 대한 대응 차원인 것으로 알려졌다.

앞서 일본 외무성도 3국 외교당국 실무자들이 회의에서 북한의 핵과 미사일 개발에 심각한 우려를 표명했으며 북핵 문제와 북한·러시아의 군사적 밀착 등에 대해 긴밀히 협력할 것을 확인했다고 밝힌 바 있다.

한·미·일 사무국 운영이사회도 이날 도쿄에서 열렸다. 이 회의에는 이원우 외교부 북미국장과 와일레졸 부차관보, 오쓰카 심의관이 회의에 참석해 안보, 경제, 첨단기술 등 분야에서 진행 중인 한·미·일 협력사업의 이행 현황을 점검하고 가시적 성과 도출을 위한 구체적 방안을 논의했다.

opento@newspim.com