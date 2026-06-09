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시진핑 '비핵화' 함구에 김정은 '하나의 중국' 지지..."혈맹복원 위한 맞거래"

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AI 핵심 요약

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  • 시진핑이 9일 1박2일 평양 방문을 마치고 귀환했다.
  • 김정은과 북중 현안을 논의했지만 비핵화는 언급되지 않았다.
  • 양측은 전통적 친선·전략적 협력 복원에 뜻을 모았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1박2일 평양 북중 정상회담 마무리
中 '한반도 비핵화' 입장 견지할 듯
딸 김주애 선보였을지에 관심 쏠려

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 시진핑 중국 국가주석이 1박2일 간의 평양 방문 일정을 마치고 9일 베이징으로 귀환했다.

그는 북한 국무위원장 김정은과 정상회담을 갖고 경협과 교류 등 북중 간 현안은 국제 정세와 이에 대처하기 위한 양측 간 전략적 공조방안을 협의했다는 게 북중 관영 매체의 보도다.

시진핑 중국 국가주석이 8일 북한 평양 순안공항에서 영접을 나온 김정은 국무위원장을 만나 손을 잡고 인사하고 있다. [사진=신화망]

◆북핵·비핵화 논의 정말 없었나

양측의 공식 발표로만 보면 북한 핵 문제나 북핵 및 한반도 비핵화는 회담 의제에 오르지 않은 것으로 보인다.

북한 조선중앙통신과 중국 신화통신에서는 '핵'이란 단어는 물론 '조선반도(한반도)'라는 말도 아예 찾아보기 어렵다.

이 때문이 시진핑의 '하나의 중국' 기조에 김정은이 호응해 주는 대신 시 주석은 북핵 문제를 거론하지 않는 쪽으로 교감이 이뤄진 것이란 분석이 제기된다.

하지만 중국 정부와 시 주석은 지난달 베이징에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 북한 비핵화에 대한 공통된 인식을 확인한 것으로 워싱턴 측은 밝히고 있다.

앞서 시 주석은 지난해 11월 경주 아태경제협력체(APEC)을 계기로 개최된 한중 정상회담 때도 '한반도 비핵화'에 공감했고, 이 대통령의 '북한 비핵화에 대한 중국의 건설적 역할' 당부를 경청하는 입장을 보인 것으로 알려져 있다.

이런 측면에서 볼 때 시 주석과 김정은이 명시적인 비핵화 언급을 하지 않았거나 공개하지 않았지만 중국의 북핵 문제에 대한 원칙적인 입장은 변함이 없는 것으로 보인다.

시 주석의 방북 직전 김정은이 핵 물질 생산시설을 방문해 고농축우라늄(HEU) 설비를 공개했고, 여동생인 김여정 노동당 부장까지 나서 북핵 포기 불가 입장을 밝혔지만 중국 측으로부터 '북핵 용인'으로 해석될 수 있는 수준의 반응을 듣지는 못했다는 얘기다.

대북정보 관계자는 "김여정이 담화에서 미중 정상회담 중 '비핵화' 관련 대목에 반발하면서 북한이 '가장 정확한 정보를 갖고 있다'고 주장한 건 국제관계를 지나치게 순진하게 바라보는 것"이라고 말했다.

시진핑 중국 국가주석과 펑리위안 여사가 김정은 북한 국무위원장과 리설주 여사와 8일 저녁 평양 목란관에서 열린 국빈 만찬에 앞서 기념촬영을 하고 있다. [사진=신화망]

 ◆혈맹 복원에 초점 맞춰진 일정

8일 정오 평양 순안공항에 도착한 시진핑은 김정은과 부인 리설주의 영접을 받았다. 김일성광장 카퍼레이드와 기마·의장대 행렬, 21발 예포까지 동원된 의전은 북중 관계복원을 드러내려는 듯했다.

김정은으로서는 우크라이나 전쟁을 계기로 북러 밀착을 강화했던 상황에서 다소 불편했을지 모를 중국 지도부를 달래는 계기로 시진핑 방북을 준비했을 수 있다.

특히 시 주석이 올 들어 첫 해외 방문지로 북한을 택했다는 점에서 대대적인 환대를 통해 화답해야 하는 상황이었다.

도착 당일 금수산영빈관에서의 정상회담에 이어 환영 만찬이 열렸고, 밤에는 평양체육관에서 공연을 함께 관람했다.

이튿날인 9일에는 양 측 정상이 오찬을 한 뒤, 6·25전쟁 당시 중공군 전사자를 기리는 조중우의탑을 시찰하고 귀국하는 일정을 가졌다.

2019년 방북 때와 유사한 포맷이지만, 이번에는 김정은이 북중 관계를 '제1 전략사업'으로 못박고, 시진핑이 '어떤 상황에도 지지'를 공언하는 등 동선 전체가 혈맹복원에 맞춰진 경향이 역력하다.

이번 정상회담에서 북중 양측이 가장 공을 들인 표현은 '전통적 친선'과 '전략적 협력'의 결합이다. 김정은은 조중 친선을 '제1의 전략적 사업'으로 규정하며 "불변한 우리의 선택이고 의지"라고 강조했다. 이는 북러 밀착에 이어 대중 관계까지 체제 보장의 핵심 축으로 올려놓겠다는 선언에 가깝다.

특히 김정은은 "하나의 중국 원칙을 변함없이 견지하고 중국의 핵심 이익 수호를 확고히 지지하겠다"고 밝혀 대만·남중국해·신장·홍콩 이슈에서 중국의 입장을 대외적으로 떠맡는 대가로, 중국으로부터 체제 안전 보장을 받는 구도를 분명히 했다. 

시진핑 중국 국가주석이 8일 평양 김일성 광장에서 김정은 북한 국무위원장과 함께 북한 인민군 의장대를 사열하고 있다. [사진=신화망]

◆북중 교류 본격화 하나

회담에서 시진핑은 북중 관계 발전을 위한 4대 방향을 제시했다.

첫째는 고위급 교류를 지속해 정치적 신뢰를 강화한다는 것이고, 둘째는 무역·농업·건설·과학기술·의료 보건 분야 협력 확대와 함께 국경 지역의 전면 정상화, 민항 노선·국제 여객 열차 운행 재개를 통해 인적 교류를 늘리겠다는 계획이다.

셋째는 교육·관광·문화·체육·언론·청년·지방 교류를 강화해 '피로 맺은 전통적 우정'을 다음 세대로 계승하겠다는 점을 언급했고, 넷째 '공정과 정의'를 이념으로 전략적 조율·협력을 강화해 양국의 주권·안보·발전 이익을 공동 수호하고, 지역의 평화·발전을 유지하겠다는 구상이다.

김정은은 이에 '전적으로 지지'를 표명하며, 경제·인프라·과학기술·교육·인문 교류 등 광범위한 분야에서 협력을 확대하겠다고 화답했다.

다음 달 북중 우호·원조조약 65주년을 앞두고 양측이 기념행사와 고위급 내왕 확대에 합의한 점도 주목된다.

형식상 '동맹 조약'의 상징성을 재조명하는 동시에, 실질적으로는 제재 체제를 우회하는 경제·기술·인적 네트워크를 되살리는 통로로 활용될 가능성이 크기 때문이다.

완공된지 12년이 넘도록 방치된 압록강대교 문제를 비롯해 북중 간의 교역·교류를 근본적으로 늘리 수 있는 방안에 대해 김정은이 어떤 반응을 보였는지는 알려지지 않고 있다. 

[서울=뉴스핌] 김정은 북한 국무위원장이 5월31일 신의주 온실종합농장을 둘러봤다고 관영 조선중앙통신이 1일 전했다. 동행한 딸 주애(13)의 손목에 3000만원 상당의 명품 시계(붉은 원)가 채워진 모습이 드러난다. [사진=북한매체 종합] 2026.06.01

◆북한 '4대 세습' 후계구도 시진핑에 설명했나

이번 시 주석의 방북을 계기로 김정은이 자신의 딸 주애를 등장시켰을지에도 관심이 쏠린다.

첫 등장 이후 지난 4년 동안 주애를 4대 세습 후계자로 굳히기 위한 행보를 벌여온 김정은으로서는 이번 기회에 시진핑과 중국 지도부에 이를 넌즈시 알릴 수 있다는 점에서다.

물론 북한과 중국의 관영매체에는 김주애의 이름이 등장하거나 정상회담과 관련한 일정에 동행했다는 보도는 없다.

하지만 비공식적인 식사 자리나 친교시간에 김정은과 부인 리설주가 주애를 자연스레 동반해 소개했을 가능성을 배제할 수는 없다.

시 주석도 지난해 6월 루카셴코 벨라루스 대통령이 베이징을 방문했을 때 딸 시밍저를 데리고 나와 "당신은 나의 특별한 친구이기 때문에 오늘 가족만찬을 준비했다"고 말한 것으로 벨라루스 관영 매체가 보도한 바 있다.

yjlee@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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