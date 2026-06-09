김정은 "중국과 친선은 제1 전략사업"...어제 시진핑과 정상회담

중앙통신, 회담·만찬 행사 상세 보도

"'하나의 중국'·'핵심이익' 지지" 표명

북핵·비핵화·한반도 문제 언급 없어

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 8일 평양에서 열린 시진핑 중국 국가주석과의 회담에서 양측 간 친선을 '제1의 전략사업'으로 삼겠다는 입장을 밝혔다.

9일 관영 조선중앙통신에 따르면 김정은은 금수산영빈관에서 열린 회담에서 "조선노동당과 정부는 앞으로도 조중 친선을 가장 중대한 제1의 전략적 사업으로 견지하고 두 나라 관계를 사회주의 국가 간 관계의 본보기로, 변색될 수 없는 특수하고 진실하며 공고한 전략적 관계로 강화·발전시키기 위하여 모든 노력을 다할 것이며 이것은 불변한 우리의 선택이고 의지"라고 강조했다.

시진핑(習近平) 중국 국가주석과 펑리위안(彭麗媛) 여사가 김정은 북한 국무위원장과 리설주 여사와 8일 저녁 평양 목란관에서 열린 국빈만찬에 앞서 기념촬영을 하고 있다. [사진=신화망 캡처] 조용성 특파원 = 2026.06.08 ys1744@newspim.com

그는 이어 "중국 당과 정부, 중국 인민이 습근평(習近平, 시진핑) 동지의 현명한 영도 밑에 사회주의 현대화 국가 건설에서 세계를 놀래우는(놀라게 하는) 위대한 성과를 이룩하고 국제적 지위를 절대적인 높이에 올려 세운 데 대하여 기쁘게 생각한다"며 "정세가 어떻게 변하든 우리 당과 정부는 하나의 중국 원칙에 입각하여 핵심 이익을 수호하기 위한 중국당과 정부의 정책과 입장을 전적으로 지지·성원할 것"이라고 강조했다.

김정은은 또 시 주석에게 "올해의 첫 외국 방문으로 평양을 선택하고 찾아오신 것은 조중 친선에 대한 최고의 중시의 표시이며 우리 인민에 대한 최대의 지지로 된다"면서 "총서기 동지의 이번 방문은 조중 두 나라가 자주와 정의를 위한 역사의 옳은 편에 언제나 함께 서있으며 그 어떤 국제정세의 격변 속에서도 역사의 검증을 받은 조중 친선 관계가 얼마나 공고한가를 다시 한 번 과시하는 중요한 계기로 될 것"이라고 주장했다.

시진핑 주석은 "국제정세가 어떻게 변하든 전통적인 중조친선을 매우 중시하는 중국당과 정부의 확고한 입장은 변하지 않을 것이고 김정은 총비서 동지가 영도하는 조선의 사회주의 위업에 대한 확고한 지지는 변하지 않을 것"이라며 "중조 쌍방의 공동의 이익과 훌륭한 전략적 환경을 수호하려는 확고한 결심은 변하지 않을 것"이라고 말했다.

또 "이번 방문을 계기로 김정은 동지와 새 시대 중조 관계 발전의 설계도를 함께 마련하고 교류와 협조를 지속적으로 강화하여 중조 관계가 시대와 더불어 보다 큰 진전을 이룩하도록 추동함으로써 두 나라 사회주의 건설 위업과 중조 인민들의 복리를 증진시키고 지역과 세계의 평화와 안정, 번영을 촉진하는 데 적극적으로 기여할 용의가 있다"고 강조했다.

중앙통신은 "조중 최고영도자 동지들께서는 사회주의 위업을 전진시켜 나가는 여정에서 이룩한 당 및 국가건설 경험을 진지하게 교환했고 전통적인 조중 친선 협조 관계를 보다 굳건한 토대 위에 올려 세우기 위한 중요문제들을 토의했다"고 전했다.

중앙통신은 북한 핵 문제나 비핵화, 한반도 문제 등에 대해서는 전혀 언급하지 않았다.

김정은과 시 주석은 7월로 65주년을 맞는 북중 우호·원조조약 체결과 관련해 쌍방이 기념행사를 갖는 방안과 함께 "고위급 내왕을 통한 전략적 의사 소통을 더욱 긴밀히 하고 정치, 경제, 문화 등 각 분야에서의 교류와 협력을 보다 확대·발전시켜 조중 관계 발전의 새로운 장을 열어나갈 데 대하여 합의했다"고 통신은 전했다.

시진핑(習近平) 중국 국가주석이 8일 북한 평양 순안공항에서 공항영접을 나온 김정은 국무위원장을 만나 손을 잡고 인사하고 있다. [사진=신화망 캡처] 조용성 특파원 = 2026.06.08 ys1744@newspim.com

김정은은 회담에 이어 저녁에는 목란관에서 환영연회를 열었다. 또 평양체육관에서 열린 공연도 함께 관람했다.

이 자리에는 김정은의 부인 리설주와 시 주석의 부인 펑리위안 여사가 참석했다.

시 주석은 9일 김정은과 점심 식사를 함께 한 뒤 6.25전쟁에 참여했다 숨진 중국군을 추모하기 위해 세워진 조중우의탑을 방문하고 베이징으로 귀환할 예정이다.

yjlee@newspim.com