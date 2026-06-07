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2026.06.07 (일)
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[최헌규의 똑똑 차이나] 중국 정상 7년 만의 평양행, 심상찮은 북방 기류

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AI 핵심 요약

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  • 시진핑 중국 국가주석이 7일 방북해 북중 전통 혈맹과 북중러 공조를 강화하는 역사적 여정을 진행했다.
  • 전문가들은 시 주석 방북이 북미 대화·비핵화 중재보다는 북중러 전략 공조와 북한 체제 안정을 위한 실익 강화에 초점이 맞춰졌다고 분석했다.
  • 중국의 한반도 평화통일·비핵화 담론이 사라진 가운데 북한의 핵보유국 지위 고수로 남북 분단 고착과 한반도 주권·영토 완정성 약화 우려가 커졌다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

習 방북에 비춰본 북중 여전한 '혈맹'
중·러를 흔드는 북한의 '몸값 올리기'
'한반도 통일·비핵화' 말문 닫은 중국
북 '적대국' 선언과 '남간도(南間島)' 위기

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= "중국과 북한 두 체제가 '혈맹' 관계를 재확인하고 북중러 사이의 견고한 공조 체제에 방점을 찍는 역사적인 여정이 될 것이다."

중국 시진핑 국가주석의 북한 방문 하루 전인 7일, 시 주석 평양행의 의미와 전망에 대해 묻자 중국의 한 국책연구소(사회과학원) 연구원이 뉴스핌 기자에게 들려준 얘기다.

국제사회에 시진핑 주석이 이번 방북에서 북미 대화 재개와 남북간 접촉의 중재자로 나설 것에 대한 기대감이 있다고 말하자, 이 연구원은 "둘 다 가능성이 매우 희박해 보인다"고 잘라 말했다.

미·중 갈등이 고착화된 상황에서 중국이 미국에 좋은 일 시킬 북미 대화 재개에 중재자를 자임할 리 만무하며, 더욱이 파격적인 제안이 아닌 한 현재로선 김정은 위원장이 쉽게 북미 대화에 흥미를 보이지 않을 것이라고 이 연구원은 덧붙였다.

이와 관련, 시 주석 방북 발표가 나온 직후인 6일 베이징의 또 다른 외교 소식통도 뉴스핌 기자에게 "설령 북미가 다시 대화 재개에 나선다 해도 북한은 내부 체제 결속의 필요성 때문에 한국과 일본에 대해선 계속 적대적 관계를 고수해나갈 가능성이 크다"고 말했다.

시진핑 중국 주석의 평양행은 북중간 전통적 '혈맹' 관계를 재확인하고 경제협력과 함께 상호 체제 이익을 굳건히 하며, 국제질서가 요동치는 신냉전 상황에 대응해 북중러 공조 및 기타 세력들과의 협력을 공고히 하는 방문이 될 것이라는 관측이다.

 

앞서 북한 김정은 위원장은 푸틴 러시아 대통령을 만났고, 중국 시 주석도 푸틴 대통령을 베이징으로 초청해 회담을 가진 바 있다. 북러와 중러가 모두 회합한 다음인 시점상으로 볼 때 시 주석이 이번에 찾는 평양은 북중러 공조 협력의 최종 조율 무대가 될 공산이 크다.

시 주석의 이번 평양행이 7년 만의 방북이자, 올해 첫 출국 외교라는 점도 흥미를 끈다. 시 주석은 방북에 앞서 올해 상반기 베이징에서 한국, 미국, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다, 이탈리아 등 G7급 정상들과 양자 회담을 가졌다. 푸틴 대통령까지 만났으니 일본을 제외하곤 주요국 정상들을 모두 만난 셈이다.

북한 김정은 위원장으로선 글로벌 양대 축인 중국의 시진핑 국가주석과 이번에 만나 양자간 단순 우호 협력 의제 외에 자신들의 국제사회(핵보유국) 지위나 미국의 경제 제재 문제 등을 둘러싸고 한층 실효성 있는 대화를 나눌 실질적인 기회를 갖게 된 것이라고 볼 수 있다.

시 주석의 이번 방북과 관련해, 북한이 남북을 '별개의 적대적 두 국가'로 선언한 이후 중국 최고지도자의 첫 평양행이라는 점도 경각심을 갖게하는 대목이다. 우리 내부에서조차 남북관계의 현실론을 내세워 두 개의 국가론에 장단을 맞추는 듯한 목소리가 나오다 보니 한층 우려가 크다.

서로가 서로를 다른 나라로 치부하는 시간이 길어질수록, 훗날 우리 헌법에 명시된 한반도 '영토 완정성(영토를 완전하게 함)'이 유명무실해질 수 있다. 이대로 가면 북한 땅이 점점 깊이 중국 영향권으로 들어갈 수 있다. 북간도, 서간도가 우리 지도에서 사라졌듯, 우리의 북쪽 땅이 어느 날 '남간도(南間島)'가 될지 모를 일이다.

"그건 중국에 물을 일이 아닌 것 같다. 한국 스스로가 적극적으로 통일을 얘기하지 않는데, 중국이 먼저 한반도 평화 통일 얘기를 꺼내는 것은 이상한 일이 아닌가?" 한반도 문제에 대한 중국 정부 공식 언급에서 '평화 통일'이란 말이 사라졌다며 이유를 묻자, 한 중국 관리가 최근 필자에게 즉석에서 건넨 말이다.

지금 중국은 '한반도 평화통일'도, 북한의 비핵화 문제도 여간해선 입에 담지 않는다. '북핵 6자회담'이 역사 속으로 묻히고 미중 패권 경쟁이 격화하면서 중국의 대북 정책도 확연히 바뀌고 있다. 당장 북핵 문제에 대해서도 전략적 모호성을 유지하며, 자국 이익에 부합하는 쪽으로 북한 체제를 안정적으로 관리하는 데만 치중하고 있다.

2026년 여름, 시진핑 주석의 방북에서도 북한 비핵화는 회담의 주요 의제에 포함되지 않을 것 같다고 북한 사정에 정통한 서울의 한 중국 소식통은 뉴스핌 기자에게 말했다. 이와과련, 시 주석 방북 하루 전인 7일 북한 김여정 노동당 부장은 "우리의 핵보유국 지위는 불퇴의 한계선"이라고 주장하며 누구와도 협상할 대상이 아님을 분명히 했다.

평화 통일의 담론이 실종되고 한반도 비핵화 합의가 거의 사문화된 지금, 한반도에 대한 우리의 주권적 지위가 심각한 도전에 처했다는 느낌이다. 미국을 뒤쫓아 글로벌 영향력을 키워가는 중국 최고 지도자의 북한 방문은 경우에 따라 우리 대한민국이 원치 않는 방향으로 한반도의 미래 지형을 뒤흔들어놓을 수 있다는 점에서 신경이 곤두서지 않을 수 없다.

 

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 백두산(중국명 창바이산)에 중국 국경 표지석이 세워져 있다. 표지석 뒷쪽이 북한 영역이다.  사진=뉴스핌 통신사 촬영.  2026.06.07 chk@newspim.com

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
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이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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