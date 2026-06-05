외교부 "시진핑 방북, 한반도 평화·안정 기여하기를 기대"

한반도 문제에 대한 '중국의 건설적 역할' 강조

"중국 측과 외교채널 통해 긴밀히 소통 중"

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 외교부는 시진핑(習近平) 중국 국가 주석이 다음 주 북한을 방문하는 것과 관련해 "북·중 간 교류가 한반도 평화와 안정에 기여하는 방향으로 이뤄지기를 희망한다"라고 5일 밝혔다.

외교부 당국자는 이날 "관련 동향을 주시하고 있다"면서 "중국이 한반도 문제 관련 건설적 역할을 해나가길 기대한다"고 말했다. 그는 "우리는 한반도 문제와 관련해 중국 측과 외교채널을 통해 긴밀히 소통 중"이라고 덧붙였다.

서울 도렴동 외교부 청사 [사진=뉴스핌DB]

북한 조선중앙통신은 이날 시 주석이 김정은 국무위원장 초청으로 8~9일 북한을 국빈방문한다고 보도했다. 시 주석의 북한 방문은 2019년 6월 이후 7년 만이다. 김 위원장과 시 주석은 지난해 9월 김 위원장의 중국 전승절 80주년 기념 열병식 참석을 계기로 정상회담을 가진 바 있다.

시 주석의 방북은 지난달 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 가진 데 이어 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 중국으로 초청해 회담한 직후 이뤄지는 것이어서 눈길을 끌고 있다. 시 주석의 이번 방북은 북·중 관계 강화와 북·중·러 협력을 강화하는 데 초점이 맞춰질 것으로 예상된다.

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