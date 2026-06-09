시진핑 "북중 전통 우정 대대로 계승해야"

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[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 북한을 국빈 방문 중인 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 북·중 양국의 전통적인 우정을 대대로 계승해야 한다고 발언했다.

9일 중국 관영 신화통신에 따르면 시진핑 주석은 이날 오전 10시 40분경 부인 펑리위안(彭麗媛) 여사 그리고 김정은 북한 국무위원장과 리설주 여사와 함께 평양의 북중우의탑을 방문했다.

참석자 전원은 중국 인민지원군 열사들을 향해 묵념을 올렸고, 묵념이 끝난 후 시진핑 주석과 김정은 국무위원장은 의장대 분열식을 관람했다.

시진핑 주석 부부와 김정은 위원장 부부는 함께 북중우의탑 기념관에 입장했다. 기념관에 있는 사료, 사진, 유화 작품 등을 함께 관람했다. 신화사는 "시진핑 주석은 한참 동안 멈춰 서서 자세히 관찰했으며, 지원군 열사 명부를 꼼꼼히 살펴봤다"고 소개했다.

시 주석과 김정은 위원장은 한목소리로 "1950년대 함께 싸운 세월은 영원한 역사적 기억이며, 양국이 함께 기념 시설을 잘 유지하고 청소년 교육활동을 잘 전개해서 위대한 항미원조 정신을 발양하고 위대한 북중 전통 우정을 대대로 전승해야 한다"고 강조했다.

시진핑(習近平) 중국 국가주석과 펑리위안(彭麗媛) 여사가 8일 평양 김일성광장에서 김정은 북한 국무위원장과 리설주 여사와 함께 환영의식에 참석했다. [사진=신화망 캡처] 조용성 특파원 = 2026.06.08 ys1744@newspim.com

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