北, 李대통령에 거친 비난 공세..."평화의 가면 벗어던져"

북핵·파병 비난한 한·EU 성명에 반발

"평화 기만극 벌릴 체면 없어져" 비방

통일부 당국자 "北 비핵화·평화 나서야"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 13일 이재명 대통령을 '집권자' '공범' 등의 표현을 동원해 맹비난하고 나섰다.

북한 관영 선전매체인 조선중앙통신에 따르면 외무성 10국 대변인은 이날 '한국은 역시 적대와 대결을 체질화한 불변의 적국이다'라는 제목의 담화를 통해 "한국의 집권자가 거추장스럽게 쓰고 있던 평화의 가면을 벗어 던졌다"면서 이 대통령에 대한 비방 공세를 펼쳤다.

유럽을 순방 중인 이재명(가운데) 대통령이 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 한국과 유럽연합(EU) 간 정상회담 후 양해각서(MOU) 협정 서명식을 하면서 안토니우 코스타(가운데) EU 정상회의 상임의장, 우르즐라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 손을 맞잡고 있다. [사진=청와대]

북한이 문제 삼은 건 지난 10일(현지 시간) 벨기에를 방문한 이 대통령이 브뤼셀에서 안토니우 코스타 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 정상회담을 한 뒤 북한의 핵 개발과 러시아에 대한 우크라이나전 무기·병력 지원을 강도 높게 비판하는 공동성명을 채택한 대목이다.

북한 외무성 10국 대변인은 "유럽을 행각 중인 한국 대통령은 유럽동맹 수뇌들과의 회담 이후 우리의 핵보유국 지위와 조로(북러, 북한은 조선과 '로씨야'로 표기) 군사협력을 비롯한 주권적 권리 행사에 대해 불법적이며 결코 인정하지 않을 것이니, 강력히 규탄한다느니 하는 도발적 문구들을 쪼아 박은 공동성명을 발표했다"면서 "이것은 우리 국가에 대한 명백한 주권 침해, 엄중한 적대행위로서 지금껏 입 닳도록 떠들어온 체제 존중, 적대행위 불추구와 같은 위장 간판을 스스로 내팽개친 것이나 다름없다"고 주장했다.

이어 "원래 한국이 적대와 대결을 근본으로 하고 있으며 그것이 없으면 한시도 존재할 수 없다는 것은 이미 내외에 각인된 바이다"라면서 "우리 국가에 대한 적대를 떠나 절대 존재불가한 제1의 적대국, 조선과 아시아 대륙 침략을 위한 미국의 '단검'이 바로 한국의 실체이고 숙명"이라고 비난했다.

10국 대변인은 "미국이 애용하는 그 단검이 평화라는 비단보자기를 찢고 삐어져 나온 것은 필연적 귀결"이라고 강변했다.

그는 이어 "한국 집권자는 이번 대결 선언으로 조한(조선과 한국) 사이에 평화공존은 있을 수 없으며 영원히 적대적인 두 국가 관계일 수밖에 없다는 현실, 우크라이나 괴뢰들과 속통이 같은 공범이라는 것을 스스로 세계 앞에 입증했다"고 주장했다.

대변인은 "한국 집권자가 특유의 '솔직함'을 발휘한 것은 앞으로 평화선언이니, 평화적인 두 국가론이니 하는 기만극도 더 이상 벌릴 체면이 없어졌다는 것을 보여준다"고 강조했다.

또 "서울 위정자들이 그 무슨 말과 행동을 하던 그것은 우리에 대한 도전으로 되며 한국을 철저한 적대국으로 다루어 나가려는 우리의 대적원칙은 불변하다"고 덧붙였다.

북한은 대남기구인 노동당 통일전선부를 김정은의 적대노선 본격화 시점에 폐지하고 외무성 10국으로 개편했다.

이는 남북관계를 '통일을 지향하는 특수관계'가 아닌 국가 대 국가로 다뤄나가겠다는 국무위원장 김정은과 북한 당국의 입장이 반영된 것으로 해석된다.

통일부 당국자는 "북핵과 우크라이나전 불법 파견을 비롯한 김정은 정권의 범죄적 행태를 이 대통령이 EU 지도급 인사들과 공감하고 비판한 것은 지당한 일인데도 북한이 터무니없는 비방공세를 펼친 것"이라며 "북한이 핵 포기와 비핵화, 국제 평화의 길로 나서는 용단을 내려야 할 것"이라고 말했다.

yjlee@newspim.com