김정은, 새 핵시설 방문..."5년 간 생산량 2배 늘려"

중앙통신 "핵 관련 중대한 결정"

"무기급 핵물질 생산 한층 강화"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 김정은 북한 국무위원장이 3일 새로 가동을 시작한 핵물질 생산시설을 돌아봤다고 관영 조선중앙통신이 4일 보도했다.

이 자리에서 김정은은 "핵 전문가 집단이 핵물질 생산의 주체화 실현에서 나서는 결정적인 문제들을 해결함으로써 생산 공정의 모든 계통 요소들의 효율성을 제고하고 무기급 핵물질 생산 토대를 더 한층 강화할 수 있는 튼튼한 담보를 마련했다"고 평가했다.

[서울=뉴스핌] 김정은 북한 국무위원장이 3일 새로 가동을 시작한 핵물질 생산시설을 돌아봤다고 관영 조선중앙통신이 4일 보도했다. [사진=북한매체 종합] 2026.06.04

또 "지난 ５년 간의 핵무력 강화 노정을 경과하며 무기급 핵물질 생산 능력은 종전의 ２배를 능가하는 수준에 도달했다"고 주장했다.

김정은은 이어 "전쟁 억제 전략과 전쟁 수행 전략 실행에서 중추를 이루는 국가 핵무력을 더욱 확대·강화하고 핵보유국지위를 철저히 행사하는 것은 우리가 견지해야 할 불변한 정치·군사적 입장이며 책임적인 의무"라고 강조했다.

이날 방문에서는 핵무력 강화와 관련한 '중요 협의회'가 개최된 것으로 중앙통신은 전했다.

중앙통신은 김정은이 이 자리에서 "핵물질 생산 능력이 대폭 확장된 조건과 정교해진 핵 기술의 발전 상황은 핵무력 강화의 새로운 다음 단계 투쟁에로 이행할 수 있는 성숙된 환경을 지어주며 보다 방대한 계획들을 실현할 수 있는 가능성을 제공하고 있다"고 말했다면서 핵무력의 질량적 강화를 비약적으로 가속화하는 데서 나서는 실천 지침이 명시된 중요 결론을 했다고 전했다.

김정은은 회의를 마치면서 "우리는 오늘 핵활동에서의 중요한 숫자들을 갱신하였으며 일련의 중요 문제들을 토의하였다"며 "핵 억제력 구축에서 전술 및 전략적 수요 측면들이 전면적으로 고려되었으며 그에 기초하여 우리는 매우 책임적이고 중대한 결정을 내렸다"고 말했으나 구체적인 내용을 밝히지 않았다.

또 "우리는 국가 핵무력을 기하급수적으로 강화할 앞으로의 방대한 계획 실행의 순차와 그 담보를 확정했다"면서 "이것은 수사적으로 표현할수 없는 경이적인 변화이고 성과이며 핵능력 고도화를 위한 전환적인 이정표를 세운 역사적 사변으로 된다"고 주장했다.

[서울=뉴스핌] 김정은 북한 국무위원장이 3일 새로 가동을 시작한 핵물질 생산시설을 돌아봤다고 관영 조선중앙통신이 4일 보도했다. 사진은 김정은이 현장에서 핵무력 강화와 관련한 '중요 협의회'를 열고 있는 모습. [사진=북한매체 종합] 2026.06.04

yjlee@newspim.com