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北 "NPT 구속되지 않아…핵보유는 헌법상 의무"

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AI 핵심 요약

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  • 북한 김성 유엔대사가 7일 NPT 대회에서 핵 보유를 합법적 권리라고 강변했다.
  • 미국 등 핵무기 확산과 의무 위반을 규탄하며 주권적 방위권 행사를 주장했다.
  • NPT 탈퇴 후 국제사회 기만하며 핵 개발을 지속한 행태를 비판받았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유엔 北대사 NPT 평가회의에 반발
한국 핵잠 관련 미국에 비난 공세
"몰래 핵개발하고 이제와 딴소리"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 국제사회에 대한 지속적인 기만으로 핵 개발을 이어온 북한이 7일 자신들의 핵무기에 대해 "합법적 경로를 거친 현실 당위적인 핵 보유"라고 강변하고 나섰다.

김성 유엔주재 북한 대사는 이날 관영 선전매체인 조선중앙통신으로 낸 담화에서 "현재 유엔본부에서 진행 중인 제11차 핵무기전파방지조약(NPT, 핵확산금지조약) 이행 검토 대회에서 미국과 그에 추종하는 일부 나라들이 조약 밖의 핵보유국인 조선민주주의인민공화국의 현 지위와 주권적 권리 행사를 무근거하게 걸고들면서 대회의 분위기를 흐려놓고 있다"며 이같이 주장했다.

김성 유엔주재 북한 대사. [사진=로이터 뉴스핌]

김성은 "조선민주주의인민공화국은 그 어떤 경우에도 핵무기전파방지조약에 구속되지 않는다"면서 "현실 당위적인 핵보유와 주권국가로서의 고유한 방위적 권리행사를 걸고 드는 미국을 위시한 특정 국가들의 날강도적이며 파렴치한 행태를 가장 강력한 어조로 규탄·배격한다"고 말했다.

그는 "핵군축 의무를 태공(태업)하고 비핵국가들에 대한 '확장억제력' 제공과 핵잠수함 기술이전과 같은 전파행위들을 일삼고 있는 미국과 일부 나라들의 조약의무 위반 행위를 바로잡는 일이야말로 핵무기전파방지조약 이행의 중심"이라고 주장했다.

이는 지난해 10월 경주 아태경제협력체(APEC) 정상회의 기간 중 열릴 한미 정상회담에서 도널드 트럼프 대통령이 이재명 대통령의 '한국의 핵 추진 잠수함 보유' 제안에 대해 화답한 것을 염두에 둔 것으로 보인다.

김성은 NPT 회의에 대해 "미국과 서방 세력의 불순한 정치적 기도에 따라 본연의 사명을 상실하고 주권 국가들에 대한 악의적인 비난 마당으로 화한 것은 전 세계적인 전파방지 체계가 약화되고 있는 근본 이유"라면서 "국제평화와 안전을 보장하고 세계적인 전략적 안정성을 도모하기 위한 국제사회의 노력에 적극 기여해나갈 것"이라고 강조했다.

김정은 북한 국무위원장이 2025년 1월 북한의 핵 물질 생산 시설을 살펴보고 있다. 북한 매체들은 구체적인 방문 날짜를 밝히지 않은 채 1월 29일 관련 사진을 공개했다. [사진=북한매체 종합]

북한은 영변 원자로 등 핵 시설에서 불법적인 핵활동을 벌이다 국제원자력기구(IAEA)의 특별사찰을 받게 될 상황에 처하자 1993년 3월 NPT 탈퇴를 선언했다.

이듬해 북미 제네바 핵 합의에 따라 핵 활동 중단을 약속한 북한은 대북 경수로발전소 지원과 연간 50만톤의 발전용 중유지원 등 보상책을 챙기면서도 핵개발을 지속했다는 비판을 받아왔다.

대북정보 관계자는 "이른바 '평화적 핵 동력 공업' 운운하면서 평화적 이용을 약속하며 국제사회를 기만한 북한은 뒤에서 몰래 핵무기를 개발했다"며 "이제와서 'NPT 회원국이 아니기 때문에 상관없다'는 식의 주장을 하는 건 어불성설"이라고 말했다.

제11차 NPT 평가회의는 지난달 27일부터 4주에 걸쳐 유엔본부에서 열린다.

yjlee@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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