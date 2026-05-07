국내 첫 '오즈 바이러스' 감염 발생…해외 여행력 없는 80대 여성

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SFTS 검사 받다가 바이러스 검출

증상에 발열·오한…검사해야 정확

"원인 불명 발열 시 감염 고려해야"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 진드기가 매개하는 '오즈 바이러스(Oz virus)' 감염 사례가 국내에서 처음 발생한 것으로 확인됐다.

7일 질병관리청 감염병뉴스에 따르면, 지난해 11월 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)이 의심돼 검사 의뢰된 80대 여성의 검체에서 오즈 바이러스가 검출됐다.

방역 모습 2020.08.06 cosmosjh88@newspim.com

오즈바이러스는 진드기 매개 바이러스다. 2018년 일본 에히메현에서 채집된 뭉뚝참진드기에서 최초 확인된 후 2023년 인체 감염 사망 사례가 일본에서 추가로 보고되면서 사람에게 감염될 수 있는 진드기 매개 신종 바이러스로 주목되고 있다.

오즈바이러스의 국내 첫 검출 례는 80대 여성으로 지난해 11월 SFTS 의심으로 검사받게 되면서 오즈바이러스 유전자가 확인됐다. 환자의 주요 임상 증상은 발열, 오한, 근육통이었으며 집 앞 텃밭 작업 외 해외 여행력은 없었다.

2023년에도 오즈바이러스 검출 사례는 있었으나 일본 여행 중 감염된 해외 유입 사례로 특이적인 임상증상은 확인되지 않았다. 이번에 확인된 사례는 해외 여행력이 없는 국내 환자에서 오즈바이러스가 검출된 첫 인체 감염 사례다.

질병청은 오즈바이러스의 경우 발열, 오한, 근육통 등이 주요 임상 증상으로 알려져 있으나 다른 진드기 매개 감염병과 임상 증상만으로는 구분이 쉽지 않아 실험실 검사로 정확한 확인이 가능하다고 설명했다. 의료기관은 진드기 노출력이 있는 발열 환자에서 감염병 원인 병원체가 명확하지 않을 경우 오즈바이러스를 포함한 다른 진드기 매개 바이러스 감염 가능성에 대한 고려도 해야 한다고 당부했다.

질병청은 "진드기에 물린 환자에서 진드기 매개 병원체에 대한 원인 규명이 되지 않았을 경우 질병청에 실험실 검사를 문의 또는 의뢰할 수 있다"고 설명했다.

sdk1991@newspim.com