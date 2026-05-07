마키나락스, 국방 AI 참모 개발환경 사업 수주

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총사업비 14억6000만원…AI OS 기반 폐쇄망 환경 구축



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 마키나락스는 국방과학연구소의 '국방 무기체계용 AI 참모 Agent 개발환경 구축' 사업 수행 업체로 선정됐다고 7일 밝혔다. 이번 사업의 총사업비는 14억6000만원이다.

마키나락스는 이번 사업을 자사 인공지능 운영체제(AI OS) '런웨이(Runway)'를 활용해 수행할 예정이다. 런웨이는 AI 애플리케이션의 개발, 실험, 배포를 통합 지원하는 운영체제다.

회사는 런웨이를 기반으로 보안이 필요한 국방 폐쇄망 환경에서 AI 에이전트를 개발할 수 있는 환경을 구축할 계획이다. 이번 사업은 국방 무기체계에 활용할 AI 참모 에이전트 개발과 관련 연구개발 환경을 마련하는 것이 목적이다.

마키나락스 로고. [사진=마키나락스]

마키나락스는 올해 12월까지 사업을 수행한다. 사업 범위에는 AI 에이전트 개발 환경 제공과 전장 지식 베이스 구축 환경 마련이 포함된다. 회사는 이를 통해 국방 분야에서 AI 연구개발이 지속될 수 있는 기반을 조성한다는 방침이다.

윤성호 마키나락스 대표는 "이번 사업은 마키나락스의 AI OS인 런웨이가 폐쇄망 환경에서 에이전트 개발 환경으로 활용될 수 있는지 평가받는 계기"라며 "사업 수행을 통해 국방 AI 분야에서 역할을 확대하겠다"고 말했다.

마키나락스는 국방 분야에서 생성형 AI와 운용 지원 기술 협력도 진행하고 있다. 회사는 합동참모본부와 생성형 AI를 적용한 정보 검색 효율화 기술 협력을 진행 중이다. 해군 1함대사령부와는 함정 핵심 무장 운용을 돕는 '장비운용 및 관리 챗봇' 개발에 협력하고 있다.

마키나락스는 지난 4월 22일부터 3일간 일본 도쿄에서 열린 해양 전시회 '씨재팬(Sea Japan) 2026'에도 참가했다. 회사는 이 전시회에서 국방과 해양 산업의 인공지능 전환(AX)을 지원하는 AI 솔루션을 소개했다.

dconnect@newspim.com