중진공, K-패션 일본 진출 지원…전 주기 서비스 제공

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도쿄 팝업·패션쇼 전주기 지원

온라인 마케팅·플랫폼 입점 포함

5월 21일까지 참여기업 모집 진행

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소벤처기업진흥공단이 국내 패션 브랜드의 일본 진출을 돕는 지원사업을 본격 추진한다. 온라인 수출부터 현지 유통 연계까지 전 과정을 지원할 계획이다.

중진공은 '2026년 K-패션 해외(일본) 유통망 공동진출사업' 참여기업을 오는 21일까지 모집한다고 7일 밝혔다.

이번 사업은 일본 현지 유통 채널과 네트워크를 보유한 전문 플랫폼사와 협력해 국내 중소 패션 브랜드의 해외 진출 전 과정을 지원하는 신규 사업이다.

중소벤처기업진흥공단 전경 [사진=중소벤처기업진흥공단]

중진공은 온라인 수출 전략 수립부터 도쿄 팝업스토어 운영, 패션쇼 참가까지 단계별 지원을 제공해 실질적인 해외 판로 개척을 돕는다.

온라인 부문에서는 해외 패션 플랫폼 입점과 브랜드 전용 페이지 구축을 지원한다. 인플루언서를 활용한 시딩 마케팅과 영상 콘텐츠 제작도 포함된다. 인스타그램과 틱톡 등 사회관계망서비스(SNS)를 활용한 성과 기반 마케팅도 함께 지원한다.

오프라인 부문에서는 도쿄 핵심 상권 내 팝업스토어 운영 또는 현지 패션쇼 참가 중 하나를 선택할 수 있다. 팝업스토어를 선택하면 기획부터 홍보, 임대료, 인테리어, 판매 인력, 물류비까지 전반을 지원한다. 패션쇼 참가 시에는 무대 참가비와 모델 섭외, 홍보·마케팅 비용을 지원한다.

사업 종료 이후에도 우수기업을 대상으로 일본 현지 백화점과 편집숍 바이어 매칭을 지원한다. 유통 계약 협상까지 연계해 실제 판로 확보로 이어지도록 후속 지원을 제공할 계획이다.

지원 대상은 자체 패션 브랜드를 보유하고 두 시즌 이상 컬렉션을 출시한 경험이 있는 국내 중소기업이다. 의류·가방·신발 브랜드가 포함된다.

강석진 중진공 이사장은 "K-패션에 대한 해외 소비자들의 관심이 높아지고 있는 지금이 우리 패션 브랜드의 현지 진출 적기"라며 "올해 일본을 시작으로 국내 유망 패션 브랜드의 글로벌 도약을 현장에서 밀착 지원하고, 향후 지원 대상국도 점진적으로 확대해 나가겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com