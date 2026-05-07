'광주 고교생 살해' 20대 남성 구속 심사…"정말 죄송하다"

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취재진 질문에 "계획 범행은 아니다"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 도심에서 고교생에게 흉기를 휘둘러 살인한 20대 남성이 구속 기로에 놓였다.

광주지법은 7일 오전 11시 살인 혐의를 받는 장모(24)씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 개최했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 여고생을 흉기로 살해한 장모(24)씨가 7일 오전 광주지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받고 나오고 있다. 2026.05.07 bless4ya@newspim.com

장씨는 검은색 마스크와 상의에 달린 모자로 얼굴을 가린 차림으로 법원에 도착했다.

피해 학생에게 하고 싶은 말이 있느냐는 취재진에 질문에 "씻을 수 없는 죄를 지어서 정말 죄송하다"고 답했다.

범행 이유로는 "여학생인 것을 알고 살해한 것은 아니다. 계획하지 않았다"고 말한 뒤 법정으로 들어갔다.

그는 약 10여분 영장 심사를 받고 나온 뒤 고개를 숙인 채 호송차로 향했다.

이때는 취재진의 질문에 침묵으로 일관했다.

주변에서 이를 지켜본 시민들은 욕설을 내뱉기도 했다.

구속 여부는 이르면 이날 중으로 결정될 것으로 보인다.

장씨는 지난 5일 오전 0시 11시쯤 광주 광산구 월계동 한 보행로에서 고등학생 A(17)양을 흉기로 찔러 살인한 혐의를 받는다.

비명 소리를 듣고 자신에게 다가온 다른 고교생 B(17)군에 대해서도 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받는다.

장씨는 경찰에 "자살을 고민하던 중 범행을 결심했다"고 진술했다.

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