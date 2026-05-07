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한병도 "5월 20일 본회의에서 후반기 국회의장단 선출 마무리할 것"

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  • 한병도 더불어민주당 원내대표가 7일 후반기 국회 원 구성을 20일 마무리하겠다고 밝혔다.
  • 그는 지방선거 승리와 중동 위기 극복, 이재명 정부 성공을 강조하며 개헌안 본회의 처리를 촉구했다.
  • 국민의힘의 개헌 반대를 비판하며 국회 공백 방지와 민생 입법을 최우선으로 삼겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"국민의힘, 개헌안 표결 참여하라"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 7일 "5월 20일 본회의에서 후반기 국회의장단 선출을 마무리하겠다"며 후반기 국회 원 구성 조기 구성 방침을 밝혔다.

한병도 원내대표는 이날 회의에서 "의원님들과 당원 여러분의 성원 덕분에 원내대표로 선출됐다"며 "27일 앞으로 다가온 지방선거 승리는 물론, 중동 위기 극복과 민생 안정을 위해 전력을 다하겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 7일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.05.07 jk31@newspim.com

한 원내대표는 "이재명 정부의 성공이 곧 국민의 성공이자 대한민국의 성공"이라며 "당·정·청 원 팀을 더욱 공고히 해서 중동 위기 극복, 민생 안정, 나아가 이재명 정부의 성공을 완성하겠다"고 강조했다.

그는 이날 예정된 헌법 개정안 본회의 처리와 관련해 "민주당과 야5당이 함께 성안한 이번 개헌안은 부마항쟁과 5.18정신을 헌법 전문에 명시하고 비상계엄에 대한 국회의 통제를 강화하며 국가의 균형 발전 의무를 명시하는 내용으로 구성했다"고 설명했다.

한 원내대표는 "이미 사회적 공감대를 이룬 내용이고 국민 다수가 지지하고 있는데 오로지 국민의힘만 반대하고 있다"며 "균형 발전이 선거용입니까? 민주화 운동 전문 수록이 선거용입니까? 도대체 어느 내용이 선거용인지 명확히 밝히시기 바란다"고 비판했다.

이어 "국민의힘은 대통령 연임, 중임을 언급하며 영구 독재도 입에 올린다"며 "독재를 꿈꾼 것은 내란 수괴 윤석열 아닙니까? 불법 계엄에 대한 국회 통제권 부여는 오히려 독재를 막기 위함"이라고 지적했다.

한 원내대표는 "이재명 대통령께서 지적하신 것처럼 국민 눈에는 개헌에 반대하는 사람은 불법 계엄 옹호론자로 보일 것"이라며 "국민의힘 의원 여러분께 촉구한다. 국회의원으로서 일말의 양심과 소신이 있다면 오늘 개헌안 표결에 참여하시기 바란다"고 말했다.

그는 또 "국민의힘이 개헌이라는 역사와 시대의 책임을 회피한다면, 돌이킬 수 없는 국민의 심판에 직면하게 될 것"이라고 경고했다.

한 원내대표는 후반기 국회 원 구성과 관련해 "과거 제20대 국회 후반기 원 구성은 48일, 제21대 국회 후반기 원 구성은 무려 54일이나 소요됐다"며 "한 달 넘는 기간 동안 국회가 민생을 내팽개치고 아무 일도 하지 않았다"고 지적했다.

그는 "지금은 중동 상황 장기화로 민생경제 위기가 절박한 상황"이라며 "12.3 내란을 겪으며 국회의장단의 부재가 잠시도 있어서는 안 된다는 사실을 우리 모두가 명백히 알게 됐다"고 강조했다.

한 원내대표는 "민주당은 관례처럼 이어져 온 국회 공백 상황을 이번에는 용인하지 않겠다"며 "5월 20일 본회의에서 후반기 국회의장단 선출을 마무리하고, 이어서 상임위원장 선출도 곧장 마무리해서 중동 위기 극복과 민생 안정을 위한 입법에 모든 준비를 마치겠다"고 밝혔다.

그는 "이재명 정부 주요 국정과제 입법을 올해 연말까지 모두 완수할 수 있도록 전력을 다하겠다"고 덧붙였다.

한편 한 원내대표는 중동 상황과 관련해 "민주당은 국민 안전을 최우선으로 삼고 정부와 함께 비상하게 대응하겠다"며 "취약계층 대상 1차 고유가 피해 지원금은 86% 지급을 마쳤고 원자재 수급 안정과 피해 기업 지원 대책, 의료 물품 수급과 소비자물가 안정 조치도 시행 중"이라고 설명했다.

그는 "코스피 지수는 어제 사상 최초로 7000포인트를 돌파했고, 오늘은 7500포인트를 넘어섰다"며 "대한민국 경제의 저력과 역동성을 드러내는 증거이자 이재명 정부의 자본시장 정상화 정책의 성과"라고 평가했다.

kimsh@newspim.com

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