전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.07 (목)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

우리은행, 노후계획도시 정비사업 '미래도시펀드' 핵심 파트너 참여

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 우리은행은 7일 우리자산운용과 협력해 미래도시펀드 핵심 파트너로 참여했다.
  • 12조원 펀드 중 4800억원 출자하며 1기 신도시 노후화 정비사업 초기 자금을 저금리로 공급한다.
  • HUG 보증 연계로 사업 리스크 관리하고 주택 공급 속도를 높인다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1기 신도시 노후화 문제 해결, 1호 모펀드에 4800억원 출자

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 지난 5일 계열사인 우리자산운용과 협력해 노후계획도시 정비사업을 지원하는 '미래도시펀드'의 핵심 파트너로 참여하며 본격적인 금융 공급에 나선다고 7일 발표했다.

이번 펀드는 분당, 일산, 평촌, 산본, 중동 등 약 53만 가구의 재정비 수요가 있는 1기 신도시의 노후화 문제를 해결하고, 기존 정비사업의 고금리 자금조달 리스크를 해소하기 위해 국토교통부 등 정부 주도로 조성됐다. 특히, 초기 사업비를 정비계획 수립 단계부터 조기에 안정적으로 공급하는 금융 구조의 중심축 역할을 하게 된다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 지난 5일 계열사인 우리자산운용과 협력해 노후계획도시 정비사업을 지원하는 '미래도시펀드'의 핵심 파트너로 참여하며 본격적인 금융 공급에 나선다고 7일 발표했다. [사진=우리은행]2026.05.07 dedanhi@newspim.com

우리은행은 총 12조원 규모의 '미래도시펀드' 조성 프로젝트 중 1호 모펀드에 4800억원을 출자하며 최대 투자자로 나섰다. 이는 주택도시보증공사(HUG) 보증과 연계해 사업장별 최대 200억원의 초기 사업비를 저금리로 공급하고, 양질의 주택을 신속하게 공급하려는 정부 정책에 발맞춰 1기 신도시 정비사업의 추진 동력을 대폭 강화하는 데 기여한다.

우리은행 IB 그룹은 이번 펀드에 앵커 투자자로 참여하며 대형 정책 프로젝트에 대한 전문성과 대규모 자금 운용 역량을 재확인했다. 특히 HUG 보증을 활용해 안정적인 구조 설계로 사업 리스크를 관리하고, 사업 전 과정에 걸친 원활한 자금 공급을 통해 노후 신도시 재정비 사업의 추진력을 확보하는 데 주력하고 있다.

운용은 우리자산운용이 맡아 그룹 계열사 간 협업 시너지를 극대화했다. 우리자산운용은 대형 운용사와의 경쟁을 거쳐 지속 조성될 12조원 규모 시리즈 펀드의 마중물 역할을 수행할 1호 모펀드 운용사로 선정돼 대체 투자 시장에서 전문성을 인정받았다.

이는 2020년 이후 재개발·재건축 중심의 HUG 보증부 론펀드를 4조 3000억원 규모로 운용하며 위기관리 및 구조화 역량을 입증한 결과로, 이번 선정을 계기로 우리자산운용은 대체 투자와 대형 정책 펀드 시장으로의 운용 영역을 본격 확대할 계획이다.

우리은행을 비롯한 주요 출자자들은 펀드 조성을 위한 투자약정 체결을 마무리했다. '미래도시펀드'는 자금이 필요한 시점에 맞춰 집행되는 캐피탈 콜 방식으로 운영되며, 1기 신도시 내 선도지구 구역 중 첫 번째 차주(사업장)가 선정되고 금융지원 요청이 들어오는 시점에 실질적인 자금 지원이 이뤄진다.

우리은행은 안정적인 재원 공급을 책임지며, 우리자산운용은 전문적인 펀드 운용 및 관리 체계를 구축해 정비사업의 속도감 있는 추진 지원에 힘쓰기로 했다.

우리은행 구조화금융부 이진경 팀장은 "이번 미래도시펀드 참여를 통해 노후 신도시 정비사업의 초기 자금난을 해소하고 안정적인 사업 추진 기반을 마련했다"며 "우리은행은 정책금융과 연계한 구조화 금융을 확대하여 부동산 PF 시장의 건전성을 제고하고 주거 환경 개선에 기여할 것"이라고 밝혔다.

우리은행은 지난해에만 부동산 재개발·재건축 정비사업에서 6조 6000억원의 금융주선 및 3조 4000억원의 금융지원을 달성하며 주택금융 분야에서 확고한 입지를 다졌다. 이번 투자를 발판 삼아 향후 다양한 도시정비 및 부동산 PF 시장에서 차별화된 IB 솔루션을 제공할 예정이다.

dedanhi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'내란중요임무종사' 한덕수 오늘 항소심 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 관련 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리에 대한 항소심 결론이 오늘 나온다. 서울고법 내란전담재판부인 형사12-1부(재판장 이승철)는 7일 오전 10시 한 전 총리의 내란 중요임무 종사, 허위공문서 작성, 위증 등 혐의 사건의 항소심 선고 공판을 연다. 이번 재판부 판단은 서울고법에 설치된 내란전담재판부의 첫 내란 관련 혐의에 대한 판단이기도 하다.  12·3 비상계엄 관련 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리에 대한 항소심 결론이 오늘 나온다. 사진은 한 전 총리가 지난 1월 21일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 방조 및 내란 중요임무 종사 혐의 관련 1심 선고 공판에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 서울고법은 오늘 진행되는 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 사건 항소심 선고기일을 생중계하기로 결정했다. 한 전 총리는 국정 2인자인 국무총리로서 대통령의 독단적 권한 행사를 견제해야 할 의무가 있음에도, 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포를 막지 않고 방조한 혐의 등을 받는다. 1심 진행 중에 재판부의 요청에 따라 내란 중요임무 종사 혐의가 추가됐다. 앞서 1심은 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정하며 특검 구형(징역 15년)보다 높은 징역 23년을 선고했다. 또한 증거인멸 우려를 이유로 그를 법정구속했다. 특검은 2심 결심에서 "피고인은 대통령 탄핵 이후 권한대행 지위에서 국정 안정에 힘쓰기보다 헌법재판관을 미임명해 정치적 혼란을 야기했다"며 "따라서 징역 23년이란 원심의 선고형은 피고인의 죄책에 부합한다. 피고인에게 원심 선고형과 같은 형을 선고해 달라"고 밝혔다. pmk1459@newspim.com 2026-05-07 06:00
사진
삼성전자, 중국 내 가전·TV 판매 중단 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 수익성 악화와 시장 경쟁력 저하에 직면한 중국 내 가전 및 TV 사업을 전격 중단한다. 삼성전자는 현지 임직원들에게 판매 종료를 공식 통보하는 한편, 최근 영상디스플레이(VD) 사업부 수장을 교체하는 등 중국 사업을 비롯한 글로벌 가전 비즈니스 전반의 고강도 체질 개선에 나선 모습이다. 6일 가전업계에 따르면, 삼성전자는 이날 중국 현지 임직원을 대상으로 가전 및 TV 제품의 현지 판매 중단을 공식 통보했다. 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB] 이번 결정은 원자재 가격 상승과 부품비 부담으로 인한 수익성 저하가 주요 원인으로 꼽힌다. TV 사업을 담당하는 VD와 생활가전(DA) 사업부는 지난해 약 2000억 원의 적자를 기록했다. 올해 1분기 2000억원의 영업이익을 내며 반등했지만, 중국 업체의 가파른 점유율 확대 속에 미래 경쟁력을 담보하기 어렵다는 내부 판단이 작용한 것으로 풀이된다. 지난해 삼성전자 중국 판매법인의 당기순이익은 1681억원으로 전년(3700억 원) 대비 44% 급감했다. 이 같은 경영 위기를 타개하기 위해 삼성전자는 인적 쇄신 카드도 꺼내 들었다. 지난 4일 TV 사업 사령탑인 VD 사업부 수장을 용석우 사장에서 이원진 사장으로 전격 교체했다. 앞서 용 사장은 지난달 15일 서울 강남에서 열린 '더 퍼스트룩 서울 2026' 행사에서 중국 내 사업 축소설에 대해 "중국 사업이 어려운 것은 사실"이라며 "여러 가지 형태로 (사업을) 보고 있고 현재 진행 중"이라고 밝힌 바 있다. 결국 용 사장의 발언 한 달 만에 판매 중단과 수장 교체라는 강도 높은 조치가 이뤄진 셈이다. 향후 삼성전자는 중국 시장에서 가전·TV 판매는 멈추되 핵심 생산 거점으로서의 역할은 유지할 방침이다. 현지 냉장고, 세탁기, 에어컨 생산 체계를 지속 가동해 인근 국가로 제품을 공급하는 수출 전진기지로 활용한다. 대신 모바일, 반도체, 의료기기 등 첨단 분야에 역량을 집중한다. 스마트폰 사업은 '심계천하(W시리즈)'와 갤럭시 인공지능(AI)을 앞세워 현지 공략을 강화하고, 우수 AI 업체들과의 협력도 확대한다. 쑤저우와 시안의 반도체 공장 및 기술 연구 시설 역시 변동 없이 운영될 예정이다. 한편, 기존 가전 구매자에 대한 사후 서비스(AS)는 차질 없이 이행된다. 삼성전자는 중국 소비자 보호법 등 관련 규정에 의거해 제품 구매 기간과 결함 정도에 따른 무·유상 서비스를 지속 제공하며 현지 고객의 불편을 최소화할 계획이다. aykim@newspim.com 2026-05-06 20:11

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동