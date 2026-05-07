국가기록원, 동학농민혁명 기록물 복원·복제 지원…132년 전 민중기록 되살려

AI 핵심 요약beta
- 국가기록원이 7일 동학농민혁명 기록물 4건 복원·복제 완료했다.
- 동학농민혁명기념재단과 MOU 체결해 보존·활용 협력 강화했다.
- 세계기록유산 기록물 원본 보호와 전자화 공개로 후대 활용 기반 마련했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부 국가기록원이 세계기록유산으로 등재된 동학농민혁명 기록물을 복원·복제해 후대 보존과 활용 기반 강화에 나섰다.
국가기록원은 7일 동학농민혁명기념재단과 함께 세계기록유산인 동학농민혁명 기록물 '소모사실', '사발통문' 등 총 4건의 복원·복제 작업을 완료하고 소장처에 전달했다고 밝혔다. 양 기관은 이날 기록물 보존과 활용 협력을 위한 업무협약(MOU)도 체결했다.
이번 사업은 자유와 평등, 인권이라는 가치를 담고 있는 동학농민혁명 기록을 체계적으로 보존하기 위해 추진됐다. 2023년 유네스코 세계기록유산으로 등재된 동학농민혁명 기록물 185건 가운데 동학농민혁명기념재단은 66건을, 국가기록원은 전봉준 판결문 등 5건을 각각 보관 중이다.
복원 대상 가운데 '소모사실'은 조선 정부가 동학농민군 진압을 위해 설치한 김산 소모영의 활동 내용을 담은 기록물이다. 1894년 11월부터 약 2개월간 동학농민군 토벌 과정과 공문 내용을 날짜별로 정리한 일지 형태 자료로, 당시 조선 정부의 진압 방식과 향촌 사회 통제 실상을 보여주는 사료로 평가된다.
국가기록원은 훼손된 기록물의 오염물 제거와 한지 보강 작업을 진행하고, 전통 방식인 '오침안정법'으로 재제본해 보존성을 높였다.
또 동학농민혁명의 상징적 기록물인 '사발통문'과 '유광화 편지', '한달문 편지'는 원본 훼손을 막기 위해 복제본으로 제작했다.
특히 '사발통문'은 전봉준 등 동학농민군 지도부가 주도자를 숨기기 위해 사발 모양으로 이름을 적은 문건으로, 탐관오리 처벌과 봉기 계획이 담긴 대표적 기록물이다.
'유광화 편지'와 '한달문 편지'는 동학농민군이 직접 남긴 자필 문서로, 당시 농민군의 사상과 일본 침략 인식, 옥중 생활의 고통 등이 기록돼 있다.
국가기록원은 원본을 고해상도로 전자화해 국가기록원 홈페이지를 통해 공개하고 있으며, 동학농민혁명기념재단에서도 관련 자료를 제공할 예정이다.
이용철 국가기록원장은 "이번 협약을 통해 동학농민혁명 관련 가치 있는 기록물 발굴과 보존·활용을 위해 동학농민혁명기념재단과 지속적으로 협력하겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com