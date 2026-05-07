HD현대일렉트릭, 북미서 1730억 초고압 설비 수주

AI 핵심 요약beta
- HD현대일렉트릭이 7일 미국 중부 전력회사와 1730억원 규모 초고압 변압기·리액터 공급 계약을 체결했다.
- 시카고 전시회에서 SPP 장기 송전 마스터 플랜 765kV 프로젝트에 참여하게 됐다.
- 362kV급 초고압 차단기 등 북미 맞춤형 제품을 공개하며 시장 확대를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD현대일렉트릭이 미국 중부 대형 전력회사와 1730억원 규모의 초고압 변압기·리액터 공급 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.
HD현대일렉트릭 4~7일 미국 시카고에서 열린 'IEEE PES T&D Conference & Exposition 2026'에 참가해 765kV 초고압 변압기 및 리액터 공급 계약을 맺었다. 이를 통해 미국 중남부 송전망 구축 계획인 'SPP(Southwest Power Pool) 장기 송전 마스터 플랜'의 765kV 백본 프로젝트에 참여하게 됐다.
SPP 권역은 미국 내 최대 풍력 발전 밀집 지역으로 재생에너지 확대에 따른 초고압 송전 인프라 수요가 증가하는 시장이다.
HD현대일렉트릭은 이번 전시회에서 북미 전력시장 진출을 위한 제품 라인업을 공개했다. 친환경 가스절연개폐장치(GIS), UL 인증 중저압 차단기, 직류(DC) 기반 차단기 등 송전부터 배전까지 제품을 선보였다.
특히 362kV급 데드탱크형 초고압 차단기(DTCB)를 미주 시장용으로 처음 공개했다. 이 제품은 접지된 금속 탱크 내부에 차단부를 넣은 구조로 높은 신뢰성과 내구성을 갖추고 있으며 2028년 출시를 목표로 개발 중이다.
회사 관계자는 "북미 전력 인프라 투자 확대와 노후 설비 교체 수요에 대응해 현지 맞춤형 제품 개발을 지속하고 있다"고 말했다.
y2kid@newspim.com