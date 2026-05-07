신작 출시·글로벌 시장 선전에 넷마블, 1분기 영업익 전년비 6.8% 증가

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 7일 2026년 1분기 매출 6517억원 영업이익 531억원 당기순이익 2109억원을 기록했다고 밝혔다.
- 전년 동기 대비 매출 4.5% 영업이익 6.8% 당기순이익 163% 증가했다.
- 신작 출시와 자산 매각으로 실적 상승했으며 2분기부터 성장 본격화 전망이다.
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매출 4.5%·당기순이익 163% 성장
[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넷마블은 2026년 1분기 연결기준으로 매출 6517억원, 상각전 영업이익(EBITA) 839억원, 영업이익 531억원, 당기순이익 2109억원을 기록했다고 7일 밝혔다.
매출은 전년 동기 대비 4.5%, 영업이익은 6.8%, 당기순이익은 163% 늘어난 수치다.
1분기 매출 상승은 '스톤에이지 키우기'와 '일곱 개의 대죄: Origin' 등 신작 출시 영향이 있었다. 이들 신작으로 전년 동기 대비 매출과 EBITDA가 소폭 증가했으나 주요 신작이 분기 말에 출시되면서 전 분기 대비 실적은 감소했다.
또한 보유 자산 매각에 따른 손익이 반영되며 당기순이익이 증가했다. 넷마블은 신작 매출이 온기 반영되는 2분기부터 매출 성장세가 본격화될 것으로 전망했다.
1분기 해외 매출은 5122억원으로 전체 매출 중 79%를 차지했다. 지역별 매출 비중은 북미 41%, 한국 21%, 유럽 13%, 동남아 12%, 일본 7%, 기타 6%로 나타났다.
넷마블의 신작 출시는 2분기에도 이어진다. 넷마블은 5월 '왕좌의 게임: 킹스로드'의 아시아 지역 출시를 시작으로 6월에는 기대작 'SOL: enchant(솔: 인챈트)'를 선보일 예정이며 하반기에는 ▲나 혼자만 레벨업: KARMA ▲샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종 ▲프로젝트 옥토퍼스 ▲이블베인 ▲프로젝트 이지스까지 총 5종의 신작을 출시할 계획이다.
김병규 넷마블 대표는 "1분기는 주요 신작 출시가 분기 말에 집중되면서 매출 기여가 제한적으로 반영된 시기였지만 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 모두 성장하며 사업의 기초 체력은 안정적으로 유지됐다"며 "글로벌 매출 비중이 79%에 달하는 다변화된 포트폴리오를 바탕으로 2분기부터는 신작 매출이 본격 반영되며 외형 성장과 수익성 개선이 함께 나타날 것으로 기대한다"고 밝혔다.
김 대표는 "올해는 다양한 장르와 글로벌 IP를 기반 신작이 순차적으로 출시되는 중요한 시기"라며 "시장 경쟁력을 갖춘 신작을 안정적으로 선보이고 글로벌 시장에서 지속 가능한 성장동력을 확보하는 데 역량을 집중하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com