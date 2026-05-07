NH농협은행 투자상품·경영지원, 민통선 마을 농가 일손지원

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행 투자상품부문·경영지원부문이 7일 강원도 철원군 정연리마을에서 농촌일손돕기 활동을 진행했다.
- 임직원들은 고추 묘종 심기와 생필품 지원으로 영농철 일손 부족 농가를 도왔다.
- 민통선 내 마을 농업인 어려움을 나누며 상생 사회공헌을 지속하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행 투자상품부문·경영지원부문은 강원도 철원군 정연리마을에서 농촌일손돕기 활동을 진행했다고 7일 밝혔다.
이날 임직원들은 고추 묘종 심기 작업과 마을 주민들을 위한 생필품을 지원하며, 본격적인 영농철을 맞아 일손 부족으로 어려움을 겪고 있는 농가를 도왔다.
이번 활동이 진행된 정연리 마을은 민간인통제선 내에 위치한 접견지역 마을로, 출입에 제약이 있는 상황에서도 농업을 이어가고 있는 지역이다. 농협은행 임직원들은 마을 농업인들의 이같은 어려움을 함께 나누고 지원했다.
NH농협은행 관계자는 "민통선 지역농가의 어려움을 직접 체감하고 도움을 드릴 수 있어 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 농업·농촌과의 상생을 위한 다양한 사회공헌활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com