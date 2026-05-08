미 재무부, 이란 석유 밀매 도운 이라크 차관 제재… '경제적 분노 작전' 지속

AI 핵심 요약beta
- 미국 재무부가 7일 이라크 석유부 차관 알리 마아리지 알바들리를 제재했다.
- 그는 이란산 석유를 이라크산으로 위장해 밀매하고 친이란 무장단체 자금을 지원했다.
- 트럼프 행정부의 대이란 경제적 분노 작전으로 이라크에 이란 결별을 압박했다.
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친이란 무장단체 자금줄 차단
[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미국 재무부가 7일(현지시간) 이란의 불법 석유 밀매를 돕고 친이란 무장단체의 자금줄 역할을 한 혐의로 알리 마아리지 알바들리 이라크 석유부 차관을 제재 대상으로 전격 지정했다. 이번 조치는 도널드 트럼프 미국 행정부가 이란의 제재 회피 통로로 이용되어 온 이라크를 향해 이란과의 경제적 단절을 요구하며 압박 수위를 높이는 가운데 나온 것이어서 주목된다.
◆ 이라크 고위직 가담 이란산 석유 세탁
미 재무부 해외자산통제국(OFAC)에 따르면, 마아리지 차관은 자신의 지위를 남용해 이라크산 석유를 이란산 원유와 섞어 파는 수법으로 이란 정권과 친이란 무장단체의 배를 불린 혐의를 받고 있다.
조사 결과, 마아리지는 이란과 연계된 밀수업자인 살림 아메드 사이드에게 이라크 석유 수출권을 부여하고, 매일 수백만 달러 상당의 석유를 트럭으로 운송할 수 있도록 승인했다. 특히 그는 이란산 석유가 섞인 혼합유를 순수 이라크산으로 위장하기 위해 원산지 증명 서류를 위조하는 데 핵심적인 역할을 한 것으로 드러났다.
재무부는 마아리지가 과거 이라크 의회 석유·가스 위원장 시절부터 현재의 석유부 차관직에 이르기까지 오랜 기간 친이란 무장단체인 아사이브 알-알-하크(AAH)와 결탁해 왔다고 지적했다.
◆ 대 이란 경제적 분노(Economic Fury) 작전
이번 제재는 이란의 국방 산업과 석유 부문을 겨냥한 트럼프 행정부의 이른바 '경제적 분노(Economic Fury)' 작전의 일환이라고 재무부는 밝혔다. 스콧 베선트 재무장관은 성명을 통해 "이란 정권은 마치 불량배 집단처럼 이라크 국민의 정당한 자원을 약탈하고 있다"며 "이란 군부가 이라크 석유를 착취해 미국과 우방국을 겨냥한 테러 자금을 조달하는 것을 결코 좌시하지 않겠다"고 강력히 경고했다.
재무부는 마아리지 차관 외에도 카타이브 사이드 알슈하다(KSS)와 아사이브 알-알-하크(AAH) 등 친이란 테러 무장단체 지도부 3명과 이들이 운영하는 에너지 기업 4곳도 함께 제재 명단에 올렸다. 제재 대상으로 지정되면 미국 내 자산이 동결되며, 미국인 및 미국 기업과의 거래가 전면 금지된다. 또한 이들과 거래하는 제3국의 금융기관 역시 미국 금융 시스템 이용이 제한되는 위험을 감수해야 한다.
◆ 이라크 정부에 '이란과 결별' 압박 메시지
미국 당국의 이번 조치는 이라크 내정에 깊숙이 침투한 이란의 영향력을 제거하겠다는 강력한 의지로 풀이된다. 이에 따라 향후 이라크 정부의 신임 내각 구성 과정에서 친이란 인사를 배제하라는 미국의 압박은 더욱 거세질 전망이다.
dczoomin@newspim.com