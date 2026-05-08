[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 5월 8일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장 10시 세종의사당 마스터플랜 시상식 참석한다.
- 14시 본회의 진행한다.
- 여야 의원실 세미나·기자회견·당 행사 잇따른다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:00 국회세종의사당 마스터플랜 국제공모 시상식 및 전시회 / 의원회관 제1소회의실 및 제2로비
14:00 본회의 / 본회의장
◆본회의
14:00 본회의 / 본회의장
◆의원실 세미나
08:30 김소희 의원실, 수소경제 바로알기: 산업에서 발전까지 / 의원회관 제1간담회의실
09:30 박홍배 의원실, ILO 플랫폼 노동 협약, 가사노동자를 어떻게 보호할 것인가 / 의원회관 제4간담회의실
10:00 김용민 의원실, 형사소송법 개정 추진 방향 토론회 / 의원회관 신관 제3세미나실
10:00 이훈기 의원실, 국민이 체감하는 통신비 인하를 위한 국회 토론회 / 의원회관 신관 제1세미나실
10:00 서영석 의원실, 돌봄통합지원법 시행에 따른 돌봄경제와 산업발전 방안 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 소병훈 의원실, 소세포폐암 치료 환경 개선을 위한 정책토론회 / 의원회관 제3간담회의실
13:30 이용선 의원실, 폐자동차 자원순환 촉진을 위한 정책토론회 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 김예지 의원실, 제8차 장애인 건강정책 개선 릴레이 간담회 / 의원회관 제4간담회의실
14:30 최혁진 의원실, 영유아정책 토론회 / 의원회관 제5간담회의실
15:00 김성회 의원실, 국제항공 탄소 감축 준비 점검과 대응 과제 / 의원회관 제6간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 조정훈 의원, [선거 기자회견]
09:40 박덕흠 의원, [현안 기자회견]
10:00 김승원 의원, [특례시 법안 기자회견]
10:20 박충권 의원, [이재명 대통령 형사재판 공소취소 추진 즉각 중단 촉구 긴급 기자회견]
11:00 김민전 의원, [아산시을 국회의원 보궐선거 출마선언 기자회견]
13:40 김현 의원, [민주파출소 정례브리핑]
14:00 모경종 의원, [전국청년위원회 지방선거 기자회견]
15:00 김소희 의원, [보령시장 후보 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표·한병도 원내대표
09:00 서울 송파구 현장 최고위원회의 / 조재희 송파구청장 후보 선거사무소
13:40 의원총회 / 국회 본관 예결위회의장
14:00 본회의 / 국회 본관 본회의장
*정청래 당대표
08:00 <어르신의 안부를 묻는 우유배달> 봉사활동 / 송파2동 주민센터 뒤편 주차장
11:00 대한노인회 제54회 어버이날 기념식
13:15 인재영입식(4차) / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
10:45 하남시 지역 7대 숙원과제 입법 지원 현장 간담회 / 캠프 콜번 미군 반환공여지
◆국민의힘
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
15:00 코로나백신 진상규명위원회 출범 촉구 / 국회 본관 앞 계단
*장동혁 당대표
19:00 채널A <뉴스A> 출연
◆조국혁신당
*서왕진 원내대표
09:30 삼성전자 평택캠퍼스 방문 / 삼성전자 평택캠퍼스
14:00 본회의 / 국회 본회의장
◆개혁신당
*이준석 당대표
07:00 아침출근길 인사 / 창원대로 입구 LG전자 맞은편
09:30 마산어시장 방문 상인간담회 / 복요리로 7동
10:30 마산합포 노인종합복지관 인사 / 신포동 2가 48-1
12:00 반송시장 인사 / 반림동 17-18
14:00 내외동 외동전통시장 / 내외로 80
14:30 활천동 시민체육관 / 어방동 1045-4, 신어시민체육관
15:00 삼정동 한양쇼핑 / 삼정동 594-1
15:30 동산전통시장 / 동상동 881-1
17:00 수암한우야시장 거리 유세 / 울산 남구 수암로128번길 12
18:10 달동먹자골목 거리 유세 / 울산 남구 달동 197-6
19:10 삼산동 거리 유세 / 울산 남구 삼산동
22:00 부산대학교 앞 유세 / 부산 금정구 부산대학로 63번길 2
*천하람 원내대표
10:00 국회세종의사당 마스터플랜 국제공모 시상식 및 전시회 / 국회 의원회관 제1소회의실 및 제2로비
18:00 CPBC <김준일의 뉴스공감> 출연
allpass@newspim.com