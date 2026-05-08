'호르무즈 화재 선박' 나무호, 두바이항 도착…접안 후 본격 조사

AI 핵심 요약beta
- HMM 나무호가 8일 호르무즈 해협 폭발 화재 후 두바이항에 입항했다.
- 예인 시작 12시간 만에 새벽 5시20분쯤 접안하며 수리 절차를 밟는다.
- 정부 조사단이 이란 공격 여부 등 원인 조사를 본격 시작한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
소방청 감식 전문가 4명 구성 정부 조사단
본격적으로 사고 원인 조사 벌일 예정
[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 호르무즈 해협에서 정박 중 폭발로 화재가 발생했던 에이치엠엠(HMM) 운용 화물선 '나무호'가 아랍에미리트(UAE) 두바이 항구에 도착했다.
8일 정부와 HMM에 따르면 나무호는 한국시간으로 이날 새벽 5시20분쯤 두바이항에 입항했다. 사고 해역에서 예인이 시작된 지 약 12시간 만이다.
나무호는 도선사에 의해 중동 최대 수리 조선소인 드라이독 월드 두바이 계류장에 접안(배를 안벽이나 육지에 댐)한 뒤, 사고 원인 조사와 수리 절차를 밟을 예정이다. 접안은 3시간가량 걸릴 전망이다.
이번 조사는 선박 화재가 이란의 공격을 포함한 외부요인에 의한 것인지, 선박 결 내부 요인에 의한 것인지가 핵심이다.
한국에서 급파된 중앙해양안전심판원 소속 조사관 3명과 소방청 감식 전문가 4명으로 꾸려진 정부 조사단이 본격적으로 사고 원인 조사를 벌일 예정이다.
앞서 이란 국영 프레스TV는 나무호 폭발·화재에 이란이 연관돼 있음을 시사했다. 하지만 이란 의회 국가안보·외교정책위원장인 에브라힘 아지지 위원장은 국회 외교통일위원장인 김석기 국민의힘 의원에게 "이란군이 공격하지 않았다"는 입장을 밝힌 것으로 확인됐다.
hyun9@newspim.com