[종합] 트럼프 "7월 4일까지 무역 합의 비준 안 하면 관세 인상" EU에 '최후통첩'

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 미국 대통령이 7일 EU에 무역 합의 비준을 7월 4일까지 촉구했다.
- EU가 약속한 관세 제로화 이행을 지킬 때까지 기다려왔다며 불만을 드러냈다.
- 비준 지연 시 보복 관세를 부과하겠다고 최후통첩했다.
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[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽연합(EU)을 상대로 지난해 체결된 무역 합의를 오는 7월 4일까지 최종 비준하지 않을 경우 보복 관세를 부과하겠다고 강력 경고했다.
트럼프 대통령은 7일(현지시간) 소셜미디어 '트루스 소셜'을 통해 "우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합 집행위원장과 훌륭한 통화를 했다"고 밝히면서도, 무역 이행 문제에 있어서는 "EU가 약속을 지킬 때까지 인내심을 갖고 기다려왔다"며 강한 불만을 드러냈다.
트럼프 대통령은 게시글에서 "스코틀랜드 턴베리에서 합의한 역사상 최대 규모의 무역 협정에 따라 EU는 관세를 '제로(0)'로 낮추기로 약속했다"고 강조했다. 이어 "미국 건국 250주년 기념일(7월 4일)까지 비준 기한을 주기로 합의했으며, 만약 그때까지 유럽의회의 승인이 이뤄지지 않는다면 불행히도 그들의 관세는 즉각 훨씬 높은 수준으로 뛰게 될 것"이라고 최후통첩을 날렸다.
이번 갈등의 핵심은 지난해 양측 정부 간 도출된 무역 합의안을 유럽의회(European Parliament)가 아직 최종 비준하지 않고 있다는 점이다. 특히 지난 2월 미국 연방 대법원이 "트럼프 대통령이 과거 경제 비상사태 선포를 통해 관세를 부과한 것은 법적 권한 밖"이라고 판결하면서 상황이 복잡해졌으나, 트럼프 전 대통령은 다시금 고율 관세 카드를 꺼내 들며 정면 돌파를 선택한 것으로 풀이된다.
한편, 트럼프 대통령은 이번 통화에서 무역 이슈 외에도 이란 핵 문제 등 국제 정세에 대해 논의했다고 밝혔다. 그는 "이란이 결코 핵무기를 보유할 수 없다는 점에 대해 (폰데어라이엔 위원장과) 완전히 뜻을 같이했다"며 "자국민을 살해하는 정권이 수백만 명을 죽일 수 있는 폭탄을 통제하게 둘 수는 없다는 데 동의했다"고 전했다.
dczoomin@newspim.com