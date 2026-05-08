김정은, 군수공장·구축함 연일 방문..."최현호 6월 해군에 인도"

AI 핵심 요약beta
- 김정은 국무위원장이 6일 군수공장을 방문해 신형 155mm 곡사포 생산을 격려했다.
- 그는 신형 주력 탱크와 미사일 발사차량도 살펴보고 포병 무력 강화를 강조했다.
- 7일 딸 주애와 신형 구축함 최현호에 탑승해 6월 인도를 지시했다.
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딸 주애 동반해 해군 병사들과 식사
'즉석밥' 적힌 간편식 먹는 장면 드러나
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 군수공장과 신형 구축함으로 잇달아 방문해 무력강화를 위한 무기 생산 분야의 노력을 촉구했다.
8일 노동신문에 따르면 김정은은 6일 군수공장을 찾아 신형 155mm 곡사포 생산 상황을 살펴본 뒤 "우리의 국방과학 연구 집단과 노동계급이 기동성과 화력 타격 능력이 매우 높은 새 세대 포 무기를 훌륭히 만들어내는 자랑찬 성과를 이룩했다"고 말했다.
또 "뛰어난 기동성과 높은 전투 환경 정보처리 능력, 자동사격 체계를 갖춘 새 형의 포 무기 체계는 우리 포병 무력의 구성을 완전히 일신시키게 되며 장거리 포병 강화에 관한 당의 군사·전략적 방침 실현에서 중요한 의의를 가진다"고 주장했다.
김정은은 신형 주력 탱크와 미사일 발사차량도 살펴봤다.
군수공장 방문에는 노동당 군수공업 담당 비서 조춘룡, 당 군수공업부 제１부부장 김정식, 국방성 고문 박정천, 국방성 부상 겸 장비총국장 김강일, 총참모부 포병국장 유창선, 국방성 병기심사국장 김명선, 국방과학원 원장 김용환이 동행했다.
김정은은 7일에는 신형 구축함 최현호에 탑승해 취역을 앞두고 진행하는 함의 기동능력 종합 평가시험을 참관했다.
그는 "계획대로 오는 ６월 중순 해군에 인도하라"고 지시했다.
북한 매체들은 딸 주애의 동행 사실을 전하지 않았으나 노동신문이 공개한 사진에는 주애가 지휘통제실에서 설명을 함께 듣고 병사들과 '즉석밥'이라 적힌 간편식으로 식사를 하는 장면이 드러났다.
yjlee@newspim.com