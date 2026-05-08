[채권/외환] 美 국채금리·달러 동반 반등…호르무즈 갈등에 시장 다시 흔들

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신규 실업수당 청구 20만건…연준 인사들은 '신중론'

달러 강세 전환…엔화·비트코인 약세

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률이 7일(현지시간) 장중 급락세를 뒤집고 상승 전환했다. 미국과 이란 간 제한적 휴전 기대가 한때 시장 안도감을 키웠지만, 호르무즈 해협 재개방을 둘러싼 갈등이 다시 부각되면서 국제유가와 달러화가 반등하고 채권시장도 다시 흔들렸다.

미국 10년물 국채 수익률은 장중 4월 27일 이후 최저치인 4.314%까지 떨어졌지만 이후 반등해 3.2bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.386%를 기록했다. 30년물 국채 수익률도 2.3bp 상승한 4.966%로 올라섰다.

앞서 국채시장은 미국과 이란이 전쟁을 일시적·제한적으로 중단하는 합의를 검토하고 있다는 소식에 강세를 보였다. 국제유가가 급락하면서 인플레이션 우려가 완화된 영향이다. 관계자들과 소식통에 따르면 양국은 교전을 멈추되 가장 민감한 핵심 쟁점은 추후 협상으로 넘기는 방식의 임시 합의를 논의 중이다.

미국 성조기와 이란 국기.[사진=로이터 뉴스핌]

그러나 월스트리트저널(WSJ)이 이란 고위 관계자를 인용해 "이란은 미국이 아무런 배상 없이 호르무즈 해협을 다시 열고 전쟁에서 빠져나가는 것을 허용하지 않을 것"이라고 보도하면서 시장 분위기는 급반전했다.

호르무즈 해협은 전 세계 원유 및 액화천연가스(LNG) 물동량의 약 20%가 통과하는 핵심 에너지 수송로다. 지정학적 긴장이 다시 부각되자 국제유가와 채권 금리가 동시에 반등했다.

미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 해당 보도 이후 장중 배럴당 97.46달러까지 치솟았다가 95.10달러로 0.02% 상승 마감했다. 브렌트유 선물은 전날 102.49달러까지 오른 뒤 100.65달러로 0.61% 하락했다.

뉴욕 소재 인프라스트럭처 캐피털 어드바이저스의 최고경영자(CEO)이자 최고투자책임자(CIO)인 제이 해트필드는 "채권시장은 이번 과정 내내 놀라울 정도로 차분했다"며 "연준의 금리 인하 기대가 줄어든 점을 감안하면 예상보다 매도세가 크지 않았다"고 말했다.

그는 "만약 사태 해결이 이뤄진다면 국채 가격은 급락하기보다는 서서히 하락하는 흐름이 될 것"이라며 "현재 시장은 사실상 이란 관련 제안의 결론을 기다리며 멈춰선 상태"라고 평가했다.

◆ 신규 실업수당 청구 20만건…연준 인사들은 '신중론'

경제 지표는 혼조세를 나타냈다.

지난주 미국 신규 실업수당 청구 건수는 계절 조정 기준 20만건으로 집계됐다. 이는 직전 주보다 1만건 증가한 수치지만 로이터 전망치인 20만5000건은 소폭 밑돌았다. 시장은 이를 8일 발표 예정인 미국 비농업 고용보고서의 선행 신호로 주목하고 있다.

미 노동부의 또 다른 자료에 따르면 지난 분기 비농업 생산성은 연율 기준 0.8% 증가하는 데 그쳤다. 이는 시장 예상치 1.0%와 직전 분기 수정치 1.6%를 모두 밑돈 수치다.

연준 정책 전망에 민감한 미국 2년물 국채 수익률은 장중 3.824%까지 하락했다가 이후 반등해 4.1bp 오른 3.913%를 기록했다.

베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 연준이 "상당 기간" 금리를 동결할 것으로 예상한다고 밝혔다. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재도 최근 에너지 가격 급등이 중장기 인플레이션 기대를 끌어올리고 있다는 신호는 아직 없다고 평가했다.

◆ 달러 강세 전환…엔화·비트코인 약세

외환시장에서는 달러화가 초반 하락폭을 모두 만회하고 주요 통화 대비 강세로 돌아섰다.

유로/달러 환율은 1.1748달러 수준에서 보합권을 나타냈고, 파운드/달러는 0.1% 하락한 1.35785달러에 거래됐다.

배넉번 포렉스의 수석 시장전략가 마크 챈들러는 "시장은 여전히 긴장 상태에 있다"며 "한때는 평화가 임박했다는 기대가 지나치게 커졌지만, 북미 거래 시간대 들어 보다 신중한 분위기로 돌아섰다"고 말했다.

토론토 소재 코페이의 수석 시장전략가 칼 샤모타는 "트럼프 행정부가 분쟁 출구를 찾으려는 의지는 분명해 보이지만 실제 협상 입장이 수렴되고 있다는 징후는 거의 없다"며 "향후 수일 또는 수주 동안 시장 변동성을 키우는 부정적 헤드라인이 추가로 나올 가능성이 크다"고 경고했다.

전날 일본 외환당국 개입 관측 속에 급등했던 엔화는 다시 약세로 돌아섰다. 달러·엔 환율은 156.79엔 수준까지 상승했다.

일본 중앙은행(BOJ) 데이터에 따르면 일본 정부는 최근 엔화 방어를 위해 최대 5조100억엔(약 320억달러)을 투입했을 가능성이 있는 것으로 나타났다.

달러/원 환율은 8일 오전 7시 10분 기준 전장 대비 0.62% 오른 1458.00원을 가리키고 있다.

대표 암호화폐 비트코인은 약 2% 하락한 8만17달러를 기록했지만, 전날 기록한 3개월여 만의 최고치 부근에서 여전히 높은 수준을 유지했다.

koinwon@newspim.com