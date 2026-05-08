장동혁, 정진석 공천 신청 철회에 "헌신 크게 빛나도록 하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표가 8일 정진석 전 비서실장의 보궐선거 후보 철회에 감사 인사했다.
- 정 전 실장은 전날 페이스북에 출마 철회를 선언하며 당 결속을 위해 헌신하겠다고 밝혔다.
- 김태흠 충남지사 후보는 정 전 실장의 출마를 국민 정서상 납득 어렵다고 반대했다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 정진석 전 대통령 비서실장이 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보 신청을 철회한 것에 대해 "지방선거에서 반드시 승리해 오늘의 헌신이 더 크게 빛나도록 하겠다"고 말했다.
장 대표는 8일 오전 자신의 페이스북에 "정진석 전 비서실장님께서 큰 결단을 내려주셨다. 저도 정말 마음이 아프다"며 이같이 적었다.
그는 "(정 전 실장의) '보수 애국세력의 승리를 위해 가장 낮은 곳에서 헌신하겠다'는 말씀, 깊이 가슴에 새기겠다"며 "앞으로도 우리 당의 큰 어른으로 더 큰 역할을 해주시리라 믿는다. 다시 한 번 감사드린다"고 했다.
앞서 정 전 실장은 전날 오후 자신의 페이스북에 "저도 고통이지만 당도 많이 고통스러울 것"이라며 "6·3 국회의원 보궐선거 국민의힘 후보신청을 철회하겠다"고 했다.
그는 "저의 출마가 당의 결속을 해치거나, 거대 권력의 독주를 막아낼 우리 당의 동력을 약화시킨다면 그 길을 멈추겠다"며 "보수 애국세력의 승리를 위해 가장 낮은 곳에서 헌신하겠다"고 말했다.
5선 국회의원으로 국회 부의장을 지낸 정 전 실장은 윤석열 정부 시절 대통령 비서실장을 맡았다.
그가 국민의힘 충남 공주·부여·청양 보궐선거에 후보 신청을 하자, 김태흠 국민의힘 충남지사 후보는 "계엄 당시 대통령 비서실장이었던 정 전 실장이 선거에 나가는 것은 국민 정서상 납득하기 어렵다"고 반대했다.
allpass@newspim.com