SK브로드밴드, 식품명인협회와 전통식품 콘텐츠 제작한다

AI 핵심 요약beta
- SK브로드밴드가 8일 대한민국식품명인협회와 전통식품 문화 확산 업무협약을 체결했다.
- 지난 7일 협약식에서 B tv 지역채널에 명인 스토리 프로그램을 제작·송출하기로 했다.
- 명인 장터 커머스를 통해 식품 판로를 확대하고 파일럿 사업을 추진한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK브로드밴드는 대한민국식품명인협회와 전통식품 문화 확산을 위한 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.
지난 7일 열린 협약식에서 양 기관은 B tv 케이블 지역채널에 식품명인들의 삶과 장인정신을 담은 콘텐츠를 제작·송출하기로 했다. '식품명인 스토리', '명인의 하루', '전통의 맛을 잇다' 등의 프로그램을 통해 명인들의 손맛과 철학을 영상으로 소개할 예정이다.
판로 확대에도 나선다. 양 기관은 '명인 장터' 등 지역채널커머스 기획전을 통해 누룩, 간장, 한과 등 지역 대표 명인 식품을 판매한다. 오프라인 중심이었던 명인 식품 유통에 방송 기반의 새로운 판로를 열어 시장 진입을 돕는다.
협회는 자체 제작한 식품명인 관련 영상을 SK브로드밴드에 제공하고 SK브로드밴드는 이를 자사 채널에서 방영해 더 많은 시청자가 전통식품 문화를 접할 수 있도록 지원한다.
양 기관은 올해 하반기 파일럿 프로그램을 시작으로 공동 제작을 늘려가며 지역밀착형 신규 사업도 함께 발굴하기로 합의했다.
박인서 SK브로드밴드 케이블방송사업 담당은 "대한민국 최고 권위의 식품명인들의 삶과 정성이 담긴 이야기를 발굴하고 알릴 수 있어 뜻깊다"며 "당사의 방송 플랫폼과 커머스 인프라를 활용해 전통식품의 판로 확대와 경쟁력 강화에 기여하는 상생 모델을 만들어 나가겠다"고 말했다.
유청길 대한민국식품명인협회 회장은 "전통식품이 미디어 플랫폼을 만나 새로운 생명력을 얻는 계기가 될 것"이라며 "명인들이 평생 지켜온 전통 식문화의 가치가 SK브로드밴드의 콘텐츠 전파력으로 더 많은 이들에게 닿길 기대한다"고 밝혔다.
origin@newspim.com