충남도, AI 이동제한 전면 해제…150일 만에 전환

AI 핵심 요약beta
- 충남도가 8일 지난해 12월부터 이어진 고병원성 조류인플루엔자 방역대 이동 제한을 전면 해제했다.
- 마지막 확진 농가 이후 한 달간 추가 확진이 없고 정밀검사에서 음성 판정이 나와 위기경보를 하향 조정했다.
- 이번 겨울 충남에서는 6개 시군에서 총 11건 발생해 전국 62건 중 약 18%를 차지했다.
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[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 지난해 12월부터 이어져 온 고병원성 조류인플루엔자(AI) 방역대 이동 제한 조치를 8일 자로 전면 해제하고 방역 체계를 평시 단계로 전환한다고 밝혔다.
도는 마지막 발생 농가였던 논산 육용오리 농가 이후 한 달간 추가 확진이 없었고, 방역대 내 정밀검사에서도 모두 음성 판정이 확인됨에 따라 위기 경보를 '심각' 단계에서 '주의' 단계로 하향 조정했다.
이번 조치는 지난해 12월 9일 천안에서 첫 AI가 발생한 이후 약 150일 만이다.
이번 겨울 충남에서는 천안·보령·아산·논산·당진·예산 등 6개 시군에서 총 11건의 고병원성 AI가 발생했다. 전국 발생 건수 62건 가운데 충남 비중은 약 18% 수준이다.
지역별로는 천안이 4건으로 가장 많았고, 보령·아산 각 2건, 논산·당진·예산 각 1건씩 발생했다.
충남도는 확산 차단을 위해 발생 지역뿐 아니라 인접 시군까지 포함한 '충남형 지역재난대책본부'를 가동하며 강도 높은 방역 대응을 이어왔다.
행정부지사 주재 점검회의를 상시 운영했고, 시군별 현장상황관리관과 농가별 가축방역관을 전담 배치하는 등 밀착형 대응 체계를 구축했다.
이 과정에서 발생 농가와 인접 농가 등 총 24호, 310만9000수의 가금을 선제적으로 살처분했다. 또 특별교부세 10억3000만원과 긴급방역비 7억4000만원 등 총 17억7000만원을 투입해 현장 방역과 피해 최소화에 집중했다.
도는 이동 제한은 해제되지만 재발 방지를 위한 고강도 방역은 계속 유지할 방침이다.
이달부터 7월까지 모든 전업 가금농장을 대상으로 1차 방역 점검을 실시하고, 미흡 사항이 확인된 농가에 대해서는 8~9월 중 2차 확인 점검까지 마무리할 계획이다.
홍종완 충남도 행정부지사는 "사전 처분과 이동 제한 등 어려움을 감내하며 협조해 준 축산농가와 방역 관계자들에게 감사드린다"며 "보상금을 신속히 지급해 농가 경영 안정과 일상 회복을 적극 지원하겠다"고 말했다.
이어 "평시 방역 체계로 전환되더라도 농가 차원의 철저한 소독과 예방 수칙 실천이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.
gyun507@newspim.com