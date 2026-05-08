헥토파이낸셜, '국가지속가능 ESG 컨퍼런스' 금융위원장상 수상

AI 핵심 요약beta
- 핀테크 기업 헥토파이낸셜이 8일 제20회 국가지속가능 ESG 컨퍼런스에서 금융위원회 위원장상을 수상했다.
- 회사는 결제 및 정산 인프라를 바탕으로 금융 혁신에 기여한 점을 인정받았으며 PG, 가상계좌, 간편결제 등을 운영 중이다.
- 향후 스테이블코인을 활용해 중소상공인과 외국인 근로자 등을 위한 24시간 실시간 송금 및 정산 시스템을 구축할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 핀테크 기업 헥토파이낸셜이 지난 7일 한국프레스센터에서 열린 '제20회 국가지속가능 ESG 컨퍼런스'에서 금융위원회 위원장상을 수상했다고 8일 밝혔다.
한국언론인협회와 고려대학교 ESG 연구원이 주최하는 이번 컨퍼런스는 정부 부처 및 유관 기관의 후원을 통해 매년 개최된다. ESG 경영을 실천하며 국가와 기업의 지속가능성을 강화하는 모범 사례를 발굴해 시상하고 있다.
헥토파이낸셜은 결제 및 정산 인프라를 바탕으로 금융 서비스를 제공하며, 대규모 거래 데이터의 안정적 처리 역량을 입증해 산업 전반의 금융 혁신에 기여한 점을 인정받았다. 회사는 현재 ▲전자결제대행(PG) ▲가상계좌 ▲간편결제 등 금융 거래 전반에 걸친 통합 플랫폼 사업을 운영 중이다.
특히 글로벌 네트워크 연동을 통한 크로스보더 인프라 구축과 디지털자산 기반 정산 구조 연구 등 차세대 금융 환경 변화에 대응하고 있다. 향후 법제화 시기에 맞춰 스테이블코인을 활용한 송금·결제 서비스를 제공함으로써 금융 접근성을 강화할 방침이다.
헥토파이낸셜은 국내 결제사 중 유일하게 USDC 발행사인 서클의 글로벌 결제 네트워크(CPN)에 합류했다. 회사는 이를 활용해 고비용 수수료와 정산 지연 등 기존 결제 체계의 고질적인 문제를 해결한다는 방침이다. 특히 중소상공인이나 외국인 근로자 같은 금융 소외 계층을 위해 국경과 시간의 제약이 없는 24시간 실시간 송금 및 정산 시스템 구축을 최우선 과제로 추진할 예정이다.
최종원 헥토파이낸셜 대표는 "지속가능 금융과 디지털 결제 혁신 성과를 인정받아 기쁘다"며 "스테이블코인과 글로벌 네트워크를 기반으로 포용적 금융 환경을 조성하고, 효율적인 정산 체계를 통해 이용자 편의성을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com