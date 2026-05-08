순직 공무원 부모 앞에서 울먹인 李대통령 "국가가 자식 된 도리 하겠다"

대통령 내외 어버이날 기념식 첫 동반 참석

순직 공무원 부모 초청해 카네이션 달아드리며 위로

축사 중 "숭고한 희생 무겁게 기억하겠다"며 눈물 보여

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 8일 어버이날을 맞아 "부모의 일방적 희생에 기대는 사회가 아니라, 국가와 공동체 모두가 함께 책임지는 '국민 모두가 행복한 나라'로 나아가겠다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 오전 서울 대한상공회의소에서 열린 54회 어버이날 기념식에 참석해, 전국의 부모님들을 향해 국가의 책임을 강조하며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 8일 서울 대한상공회의소에서 열린 54회 어버이날 기념식에 참석해 울먹이며 축사를 하고 있다.[사진=KTV]

이번 기념식에는 김혜경 여사가 동행했다. 대통령 내외가 어버이날 기념식에 함께 참석한 것은 처음이다.

기념식에는 이중근 대한노인회 회장을 비롯해 효행을 실천한 유공자, 순직 소방·경찰 공무원의 부모, 독거 어르신 230여 명이 참석했다. 청와대에서는 강훈식 대통령비서실장과 문진영 사회수석, 정부에서는 정은경 보건복지부 장관이 참석했다.

특히, 이번 행사에는 경상북도 문경과 전라북도 김제에서 발생한 화재 현장에서 안타깝게 순직한 경찰·소방 공무원의 부모가 함께했다.

이 대통령은 효행 실천 유공자 포상에 이어 순직 공무원 부모에게 직접 카네이션을 달아주며 각별한 예우를 표했다.

이 대통령은 축사에서 "한 사람의 부모는 자식 숫자만큼의 세상을 짊어지고 살아간다고 한다"며 "두 아이의 아버지가 되고서야 저도 비로소 실감한다"고 소회를 전했다.

이어 "아무 조건 없이 등을 내어주고 자식의 내일을 위해 자신의 오늘을 접어두었던 시간들, 그 묵묵한 헌신 위에 오늘의 대한민국이 존재한다"며 "사랑하는 자식들에게 더 나은 세상을 물려주고자 했던 간절한 마음은 이 나라 번영과 성장의 원동력이었음을 잘 안다"고 전국의 어버이에게 경의를 표했다.

이 대통령은 특히 '한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다'는 말을 인용하며 "모든 부모는 국가와 공동체가 져야 할 무거운 책임을 대신 짊어지고 계신 분들"이라며 "그 짐을 조금씩 덜어드릴수록, 우리 부모님의 어깨가 가벼워질수록 대한민국이 진정한 선진국을 향해 한 발씩 성큼성큼 나아갈 수 있을 것"이라고 말했다.

이 대통령은 부모의 희생을 국가가 분담할 수 있는 실질적인 지원 방안도 구체적으로 약속했다.

이 대통령은 현재 정부가 추진 중인 ▲지역사회 통합 돌봄 ▲치매안심재산 관리 서비스 ▲역대 최대 규모인 115만 개의 노인 일자리 ▲불합리한 연금 제도 개선 등을 소개하며, "자녀를 키우는 일이 부모에게 부담이 되지 않고, 부모를 부양하는 일이 자녀에게 부담이 되지 않는 나라여야 모두가 더 나은 미래를 꿈꿀 수 있다"고 재차 강조했다.

아울러 "앞으로 부모님들의 삶을 더욱 세심하고 살뜰하게 보살피며, 실질적인 제도와 지원을 거듭 확대해 나갈 것"이라고 했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 8일 서울 대한상공회의소에서 열린 54회 어버이날 기념식에 참석해 순직 공무원 부모에게 카네이션을 달아주고 악수를 나누고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 축사를 하는 도중 국민의 생명을 지키다 순직한 공무원 부모들을 위로하면서 눈물을 보이기도 했다.

이 대통령은 "그동안 전하지 못한 따뜻한 마음을 나눠야 할 어버이날이다. 만나지 못할 가족을 그리워하며 아파하고 계신 분들이 있다"고 말한 뒤 잠시 말을 멈추고 눈물을 참았다. 참석자들은 박수를 보내며 이 대통령을 다독였다.

마음을 다잡은 이 대통령은 울음 섞인 목소리로 "사랑하는 자식을 먼저 떠나보낸 슬픔 앞에 그 어떤 말로도 위로를 다할 수 없음을 잘 안다"며 "마지막까지 소임을 다했을 그 젊은 청년들의 숭고한 희생을 무겁게 기억하고, 국가가 '자식 된 도리'와 책임을 다하며 끝까지 곁을 지키겠다"고 다짐했다.

이 대통령은 끝으로 "국가가 '자식 된 도리'를 다하는 것이 부모님들의 노고에 보답하는 최고의 효도라고 믿는다"며 모든 부모님의 건강과 평안을 기원했다.

the13ook@newspim.com