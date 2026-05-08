신한은행, 여성 한부모 경제적 자립지원사업에 3억원 후원

200명 여성 한부모 자립 교육과 정서 회복 프로그램 지원

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 오는 10일 '한부모 가족의 날'을 맞아 여성 한부모 경제적 자립지원사업 기금 전달식을 8일 진행했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 오는 10일 '한부모 가족의 날'을 맞아 여성 한부모 경제적 자립지원사업 기금 전달식을 8일 진행했다. [사진=신한은행]2026.05.08 dedanhi@newspim.com

이번 사업은 여성 한부모 가정의 안정적인 생활 기반 마련을 돕기 위한 포용금융 실천의 일환으로, 신한은행은 앞으로 3년간 매년 1억원씩 총 3억원을 후원하고, 약 200명의 여성 한부모가 자립 교육과 정서 회복 프로그램에 참여할 수 있도록 지원할 계획이다.

주요 프로그램은 한부모 가정의 구성원이 온전한 가족으로 행복을 누릴 수 있도록 참여자의 상황과 계획에 다라 단계적으로 진행되는데, 먼저 가계금융 역량 강화를 위한 '머니업' 프로그램으로 매칭 저축액을 지원해 실질적 자산 형성 기회를 제공하고, 가계금융 멘토링 및 가정재무 코칭을 통해 한부모 가정의 금융 접근성을 높인다.

더불어 신한은행은 1:1 맞춤형 자립역량 강화 교육으로 여성 한부모의 커리어 향상을 지원하고, 주거·의료·심리 3대 핵심 지원과 자녀와의 긍정적 관계 회복을 위한 '리프레시 데이'를 마련한다.

신한은행과 동방사회복지회는 2023년부터 여성 한부모 취업역량 강화 지원 사업인 '내 일(job)을 더 새롭게'를 함께 추진하고 있다. 해당 사업을 통해 약 180명의 여성 한부모에게 맞춤형 취업교육을 제공했으며, 신한은행 임직원과 함께하는 '싱글맘 강사 원데이 클래스' 봉사활동 운영을 통한 사회 환원 활동도 진행한다.

신한은행 관계자는 "이번 후원이 어려운 환경 속에서도 자립을 위해 노력하는 여성 한부모들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 신한은행은 도움이 필요한 이웃들이 안정적인 생활 기반을 마련할 수 있도록 진정성 있는 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com