현대지에프홀딩스, 1분기 영업익 1176억 23.9% ↑…"자회사 호조 영향"

AI 핵심 요약beta
- 현대지에프홀딩스가 8일 1분기 영업이익 1176억원으로 23.9% 증가 공시했다.
- 매출은 2조837억원으로 전년 대비 0.6% 늘었다.
- 현대그린푸드 흑자전환과 현대홈쇼핑 실적 개선이 수익성 끌어올렸다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대지에프홀딩스가 주요 자회사 실적 개선에 힘입어 올해 1분기 견조한 수익성을 기록했다.
현대지에프홀딩스는 8일 공시를 통해 연결 기준 1분기 영업이익이 1176억원으로 전년 동기 대비 23.9% 증가했다고 밝혔다.
이 기간 매출은 전년 동기 대비 0.6% 늘어난 2조837억원으로 집계됐다.
외형 성장 폭은 제한적이었지만, 계열사 중심의 이익 개선이 전체 실적을 끌어올렸다는 평가다. 특히 단체 급식·식자재 사업을 영위하는 현대그린푸드가 흑자 전환에 성공하며 수익성 회복을 이끌었다는 분석이다.
여기에 홈쇼핑 사업을 담당하는 현대홈쇼핑도 실적 개선 흐름을 이어갔다. 현대홈쇼핑은 1분기 영업이익 653억원을 기록하며 전년 대비 35.9% 증가했다.
현대지에프홀딩스 관계자는 "현대그린푸드, 현대홈쇼핑 등 주요 계열사의 실적 호조로 매출과 영업이익이 모두 증가했다"며 "2분기에도 백화점, 홈쇼핑 등 자회사의 성장세가 지속될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.
nrd@newspim.com