강준현 "대한민국 뉴노멀은 세종"…세종의사당 마스터플랜 당선작 발표

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

행정수도 완성은 미래 생존 전략 강조

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 강준현 더불어민주당 의원(세종을)은 8일 국회의원회관 제1소회의실에서 열린 '국회세종의사당 마스터플랜 국제공모 시상식'과 관련해 "대한민국의 뉴노멀은 세종"이라며 "행정수도 완성은 대한민국의 미래 생존 전략"이라고 밝혔다.

이날 시상식은 향후 조성될 국회세종의사당의 최상위 도시·건축계획인 마스터플랜 국제공모 당선작을 선정·시상하기 위해 마련됐다. 같은 시간 국회의원회관 제2로비에서는 당선작과 입상작 전시회도 함께 개최됐다.

강준현 더불어민주당 의원 [사진=강준현 의원실]

이번 국제공모는 대한민국 행정수도의 상징 공간이 될 국회세종의사당의 미래 비전을 구체화하는 핵심 사업으로, 지난 1월 국제공모 공고 이후 현장설명회와 작품 접수, 1·2차 심사를 거쳐 최종 수상작이 선정됐다.

강 의원은 "어제 국회에서는 「행정수도특별법」 공청회가 열렸고, 오늘은 국회세종의사당 마스터플랜 당선작이 공개됐다"며 "행정수도 완성이 선언의 단계를 넘어 실제 대한민국의 미래 공간과 질서를 설계하는 단계로 나아가고 있다"고 평가했다.

이어 "국회세종의사당은 단순한 건물 이전이 아니라 수도권 일극체제를 넘어 국가 운영체계를 새롭게 바꾸는 대한민국 대전환의 출발점"이라며 "이번 마스터플랜은 단순한 설계안을 넘어 대한민국의 미래를 어디에 어떻게 배치할 것인가에 대한 새로운 국가 비전"이라고 강조했다.

또한 강 의원은 "세종은 더 이상 '행정중심복합도시'라는 이름에 머물러서는 안 된다"며 "대한민국의 실질적 행정수도이자 국가균형발전의 중심으로 완성돼야 한다"고 밝혔다.

특히 "과밀과 집중, 비효율과 불균형의 시대를 넘어 균형과 효율, 미래와 지속가능성의 새로운 기준을 세종에서 만들어야 한다"며 "행정수도 완성은 특정 지역의 과제가 아닌 대한민국 전체의 미래 전략"이라고 말했다.

강 의원은 "앞으로도 국회세종의사당 건립과 행정수도 완성이 차질 없이 추진될 수 있도록 제도적·재정적 기반 마련에 최선을 다하겠다"며 "세종에서 대한민국의 새로운 질서를 만들겠다"고 덧붙였다.

kimsh@newspim.com