[ETF시황] 휴머노이드 로봇 ETF 급등…조선·방산 약세

AI 핵심 요약beta
- 8일 휴머노이드 로봇 ETF가 보스턴 다이내믹스 상장 소식에 급등했다.
- ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+가 10.83% 오르며 1위를 차지했다.
- 조선·방산 ETF는 약세를 보였고 레버리지 계열이 큰 낙폭을 기록했다.
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순유입 1위 KODEX AI전력핵심설비, 레버리지서 7706억 유출
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 8일 국내 상장지수펀드(ETF) 시장에서 보스턴 다이내믹스의 나스닥 상장 추진 소식에 휴머노이드 로봇 ETF가 일제히 급등한 반면 조선·방산 ETF는 약세를 나타냈다.
코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 수익률 상위권은 휴머노이드 로봇·사이버보안 테마가 주도했다. ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+가 10.83% 올라 수익률 1위를 차지했고 HANARO K휴머노이드테마TOP10(9.27%), TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(8.60%), TIGER 글로벌AI사이버보안(7.68%), KODEX 로봇액티브(6.49%) 순으로 뒤를 이었다.
테마별로는 사이버보안(+7.68%)이 가장 강했고 로봇(+4.04%), 은 현물(+3.95%), 대만(+3.85%), 화장품(+2.75%) 순으로 상승했다. 로봇 테마에서는 ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+가 10.83% 뛰었다.
반면 하락 테마에서는 조선(-4.40%), 원자력(-2.75%), 기타 귀금속(-2.43%), 데이터센터(-2.29%), 에너지섹터(-1.87%) 순으로 약세가 나타났다. 조선 테마에서는 TIGER 200 중공업이 3.48% 내렸다.
수익률 하위권은 방산·조선 레버리지 계열이 휩쓸었다. PLUS K방산레버리지(-7.43%)가 낙폭이 가장 컸고 SOL 조선기자재(-7.30%), SOL 조선TOP3플러스레버리지(-7.24%), KODEX 방산TOP10레버리지(-5.68%), ACE 미국SMR원자력TOP10(-5.45%) 순이었다.
전일 기준 순유입 상위에는 ▲KODEX AI전력핵심설비(2027억원) ▲RISE 머니마켓액티브(1171억원) ▲KODEX 단기채권PLUS(907억원) ▲KODEX 200선물인버스2X(651억원) ▲KODEX 삼성그룹밸류(638억원) 순으로 자금이 몰렸다.
순유출 상위에는 ▲KODEX 레버리지(-7706억원) ▲KODEX 머니마켓액티브(-2112억원) ▲KODEX 코스닥150레버리지(-1390억원) ▲KODEX 반도체(-1067억원) ▲RISE 네트워크인프라(-1055억원) 등에서 자금이 빠져나갔다.
dconnect@newspim.com