폴라리스AI, '피지컬 AI' 사업 가속화… 로봇 전용 B2B 채널 가동

AI 핵심 요약beta
- 폴라리스AI가 8일 유비테크 로보틱스 휴머노이드 로봇 전용 웹사이트를 개설했다.
- 사이트는 로봇 제원과 활용 사례를 공유하고 도입 상담 채널을 마련했다.
- AI 기술 접목 온디바이스 사업을 구체화해 B2B 영업을 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 폴라리스AI가 글로벌 로봇 기업 유비테크 로보틱스의 휴머노이드 및 서비스 로봇 전용 웹사이트를 개설하고 국내 B2B 영업에 나선다고 8일 밝혔다.
이번 웹사이트는 유비테크의 로봇 하드웨어 정보를 국내 기업 고객에게 공유하고 도입 논의를 지원하기 위해 제작됐다. 사이트에는 주요 휴머노이드 로봇의 제원과 활용 사례가 담겼으며, 도입 상담 및 기술 제휴를 위한 전용 채널도 마련됐다.
폴라리스AI는 웹사이트 개설을 계기로 하드웨어 유통을 넘어 자사 인공지능(AI) 기술을 유비테크 로봇에 접목하는 '온디바이스 AI' 사업을 구체화할 계획이다. 기업 고객은 하드웨어 구매 상담과 함께 산업별 특화 AI 솔루션 연동 및 커스터마이징에 대한 기술 컨설팅을 지원받게 된다.
폴라리스AI 관계자는 "국내 유비테크 공식 파트너로서 로봇 공급망의 핵심 허브 역할을 수행할 디지털 채널을 확보했"며 "전용 웹사이트를 활용해 휴머노이드 로봇과 AI가 결합된 실무형 자동화 솔루션 공급을 확대할 계획"이라고 밝혔다.
한편 폴라리스오피스, 폴라리스AI 등 그룹 계열사들은 AI 소프트웨어를 물리적 산업에 접목하는 '피지컬 AI' 생태계 구축을 추진 중이다. 그룹 차원의 고도화된 소프트웨어와 로봇 하드웨어를 융합해 산업 생산성을 높이고 실효성 있는 비즈니스 모델을 지속적으로 선보인다는 구상이다.
eoyn2@newspim.com