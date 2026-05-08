대신증권, 14일 '대신TV'서 글로벌 시황 세미나 진행

AI 핵심 요약beta
- 대신증권이 8일 글로벌 증시 세미나 개최를 밝혔다.
- 14일 오후 4시 유튜브 '대신TV'로 '미국 증시 안도랠리' 주제 진행한다.
- 문남중 연구원이 미국 증시 분석과 투자 포인트를 설명한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권은 8일 글로벌 증시 흐름을 진단하고 향후 투자 전략을 제시하는 온라인 세미나를 개최한다고 밝혔다.
회사에 따르면 이번 세미나의 주제는 '미국 증시가 견인하는 안도랠리 국면'으로, 14일 오후 4시 회사 유튜브 채널 '대신TV'를 통해 진행된다.
세미나는 최근 S&P500·나스닥 등 미국 증시가 사상 최고치를 경신하면서 글로벌 금융시장에 미치는 영향과 주요 변수들을 점검하기 위해 마련됐다. 시장 불확실성 속에서 미국 증시가 주도하는 위험자산 선호 흐름과 향후 투자환경 변화를 살펴볼 계획이다.
강연은 문남중 대신증권 리서치센터 연구원이 맡는다. 문 연구원은 미국 통화 정책과 경기 흐름, 주요 업종별 투자 포인트 등 최근 미국 증시 흐름을 분석하고 투자자가 주목해야 할 이벤트 등을 설명할 예정이다.
세미나는 누구나 참여할 수 있으며 대신증권 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 사전 신청한 고객에게 세미나 일정과 자료 받기를 앱 알림, 카카오톡 알림톡 또는 문자메시지(SMS)로 안내한다.
김광민 대신증권 영업지원센터장은 "최근 글로벌 증시 변동성이 커지면서 고객들이 시장 흐름을 적시에 파악할 수 있도록 관련 세미나를 준비했다"며 "앞으로도 고객 수요에 맞춘 투자 콘텐츠를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com