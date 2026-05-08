폴라리스그룹, 유비테크 로봇 실증 착수… '피지컬 AI' 가속

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 폴라리스그룹 제조 3사가 화학·자동차·바이오 현장을 테스트베드로 가동해 유비테크 로보틱스와 휴머노이드 기반 '피지컬 AI' 실증 실험실로 운영된다.

폴라리스그룹은 유비테크와의 파트너십을 기반으로 계열사인 ▲폴라리스우노 ▲폴라리스세원 ▲폴라리스AI파마 생산 현장에 피지컬 AI 솔루션 실증을 본격화한다고 8일 밝혔다.

이번 행보는 단순한 로봇 도입을 넘어 그룹 차원의 AI 생태계 확장을 목표로 한다. 폴라리스오피스의 소프트웨어 역량을 제조 현장과 연결해 그룹 전체의 'AI 밸류체인'을 구축하겠다는 구상이다. 이는 마이크로소프트의 AI 전환이나 ▲구글▲현대차▲보스턴다이내믹스 간의 피지컬 AI 협력 구조와 유사한 흐름이다.

중국 광둥성 선전 유비테크 내 전시장에서 시연 중인 산업용 휴머노이드 로봇 워커 S2. [사진=폴라리스그룹]

피지컬 AI는 실제 산업 현장 데이터 확보가 핵심으로 ▲온도 변화 ▲설비 이상 ▲작업자 동선 등 현장 변수 학습이 성능을 좌우한다. 폴라리스그룹 제조 3사는 이러한 원천 데이터를 제공하는 실증 기반 역할을 수행하게 된다.

계열사별로 특화된 실증 작업도 진행된다. 고분자 소재 합성을 주력으로 하는 폴라리스우노는 고온 화학 공정의 특수성을 살린 산업안전관리형 AI를, 자동차 부품 전문 폴라리스세원은 정밀 조립 및 물류 자동화 로봇을 검증한다. 원료의약품 전문 폴라리스AI파마는 청결도가 중요한 바이오 제조 환경에 최적화된 로봇 동작을 학습시킬 계획이다.

특히 ▲화학 ▲자동차 부품 ▲바이오 등 이종 산업 현장을 동시에 가동해 교차 검증을 진행하는 점이 핵심이다. 이를 통해 특정 산업에 국한되지 않는 범용 AI 솔루션 구축이 가능해진다. 현장에서 발견된 오류와 개선 사항을 실시간으로 전 공정에 공유·적용할 수 있으며, 그룹 내부 인프라를 활용한 실증 구조 덕분에 외부 제약 없이 기술 완성도를 높이는 속도도 빠르다.

이 같은 방식은 현대자동차그룹 등 제조 기업들이 계열사 밸류체인을 활용해 신기술을 내재화하는 전략과 유사하다. 규모와 무관하게 제조 계열사를 피지컬 AI 테스트베드로 연결해 기술 완성도와 실증 역량을 강화하는 구조다.

폴라리스그룹 계열사들은 이번 사업을 계기로 도메인 전문성을 강화하고, 물리적 공간과 첨단 기술이 결합된 '폴라리스 2.0' 체제의 핵심 역할을 수행한다는 방침이다. 이에 안정적인 제조 현장을 피지컬 AI 테스트베드로 개방해 산업용 로봇 솔루션의 완성도를 높이고, 공정 효율을 극대화함으로써 국내 지능형 제조 혁신을 선도할 예정이다.

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