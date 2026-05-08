키움투자자산운용, 오는 12일 '미국AI테크하이베타' ETF 상장

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미국 혁신기술 기업 중 성장 탄력성 높은 종목에 투자

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움투자자산운용은 오는 12일 'KIWOOM 미국AI테크하이베타' 상장지수펀드(ETF)를 상장한다고 8일 밝혔다.

회사에 따르면 해당 상품은 기존 테마형 ETF가 특정 산업 분류나 정적인 키워드 중심으로 종목을 구성해 빠르게 변화하는 시장 흐름을 즉각적으로 반영하기 어려웠던 것과 달리, 시장에서 실제로 주목받는 혁신기술 기업을 지속적으로 반영하도록 설계됐다.

키움투자자산운용은 대규모 언어모델(LLM)을 활용한 키워드 분석을 통해 인공지능(AI) 및 프론티어 테크(상용화 초기 단계의 차세대 최첨단 혁신기술) 관련 기업을 선별한 뒤, 베타 값이 큰 상위 30종목을 선별해 투자하는 테마 기반 하이베타 전략을 적용했다고 설명했다.

[사진=키움투자자산운용]

하이베타(High-Beta)는 시장 대비 높은 변동성과 상승 탄력성을 가진 종목에 투자하는 전략이다. 시장 민감도를 나타내는 베타 값이 높을수록 시장 변동에 더 크게 반응하는 특성이 있으며, 일반적으로 상승장에서는 높은 수익 가능성을 보이는 경향이 있다.

KIWOOM 미국AI테크하이베타 ETF는 이러한 하이베타 특성을 활용해 시장의 관심이 집중되는 혁신기술 주도주를 선별하고, 30종목 분산투자를 통해 개별 종목 집중 리스크를 완화하도록 설계됐다. 액티브ETF의 시장 대응력과 패시브ETF의 투명성을 동시에 추구하는 점도 특징이다.

편입 종목의 비중은 시가총액과 베타를 각각 50%씩 반영한 가중 방식을 적용해 시장 영향력과 변동성을 동시에 고려했다. 개별 종목 비중을 최대 10%로 제한해 특정 종목 쏠림을 방지하고, 다양한 혁신기술 테마에 균형적으로 투자하도록 설계됐다.

현재 포트폴리오에는 AI 반도체, 데이터센터, 광통신, 우주 등 다양한 혁신기술 테마가 포함됐다. 구체적으로는 데이터센터 인프라 기업인 버티브홀딩스, 메모리 반도체 기업 샌디스크, 광통신 장비 기업 루멘텀 홀딩스 등이 편입됐다.

이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "혁신기술 테마는 빠르게 변화하는 특성이 있는 만큼 특정 테마에 머무르기보다 변화하는 흐름에 맞춰 투자하는 것이 중요하다"며 "투자자가 개별 종목을 선별하기 어려운 환경에서, 시장 주도 종목에 분산 투자할 수 있는 수단이 될 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com