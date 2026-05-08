한국투자증권, 올해 연금 계약이전 1조원 돌파

전년 대비 107%↑…"실적배당형 중심 재편"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자증권은 8일 계약이전을 통해 유입된 연금 자산이 1조원을 돌파했다고 밝혔다.

한국투자증권에 따르면 올해 1월부터 4월 말까지 유입된 퇴직연금 자산은 8067억원, 개인연금은 2424억원이다. 이는 전년 같은 기간 유입된 5074억원 대비 2배 이상 늘어난 수준이다.

한국투자증권은 "개인이 직접 운용하는 확정기여형(DC), 개인형퇴직연금(IRP), 개인연금 시장을 중심으로 수익률 제고를 위한 실적배당형 상품 선호 현상이 강해진 영향"이라고 전했다.

[사진=한국투자증권]

한국투자증권에 따르면 작년 말 46%였던 연금계좌 내 실적배당형 상품 비중은 4개월 만에 54%로 확대됐다. 증시 호조에 따라 예금, ELB, 국채 등 원리금 보장형 상품 비중이 일제히 감소한 반면, 상장지수펀드(ETF)를 비롯한 수익증권에는 대규모 자금이 쏠렸다.

한국투자증권은 빠르게 변화하는 연금 투자 시장에 대응해 고객 접점의 전문성과 비대면 투자 편의성을 동시에 강화하고 있다. 영업점에서는 각기 다른 전문성을 보유한 PB 5~6명이 한 팀을 이뤄 연금 고객에게 종합 자산관리 서비스를 제공한다. 금융투자는 물론 세무, 부동산 투자 자문에 이르기까지 체계적인 컨설팅을 지원하는 한편, 연금 전문 PB도 각 영업점에 배치해 고객 자산 관리의 안정성을 높이고 있다.

비대면 투자 환경 조성에도 역량을 집중하고 있다. 고객이 원하는 주기와 금액에 맞춰 ETF를 자동으로 매수할 수 있는 'ETF 적립식 자동투자 서비스'를 업계 최초로 선보였으며, 전문 기업들과의 협업을 통해 업계 최다 수준의 로보어드바이저 라인업도 구축하고 있다.

연금 투자자들을 위한 혜택도 강화했다. 이달 말까지 '연금, 출발지는 달라도 마침표는 한국투자증권'이라는 슬로건 아래 IRP 및 개인연금 이전 이벤트를 진행하며 계좌 신규 개설, 금액 이전, 순입금액에 따라 다양한 혜택을 지급한다. 6월 말까지 DC 제도를 전환하거나 사업자를 이전하는 고객을 대상으로 상품권을 증정하는 이벤트도 병행하고 있다.

rkgml925@newspim.com