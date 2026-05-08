농번기 일손 비상에 외국인력 10만4000명 투입…역대 최대 규모

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공공형 계절근로 142개소로 확대

'찾아가는 지문 등록 서비스' 운영

정부, 6월까지 '특별 대책반' 가동

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 정부가 봄철 농번기 인력난 대응을 위해 농업분야 외국인력 10만4000명을 투입한다. 외국인 계절근로자와 고용허가 인력을 포함한 규모로 역대 최대 수준이다.

공공형 계절근로 사업도 대폭 확대하고, 법무부·지방정부·농협과 함께 특별대책반을 운영해 농촌 인력수급 불안 대응에 나선다.

송미령 농림축산식품부 장관은 8일 전북 임실군 외국인 계절근로 현장을 찾아 이 같은 내용의 농번기 인력수급 계획을 발표했다.

농식품부에 따르면 올해 상반기 농업분야 외국인력은 총 10만4000명 규모로 배정됐다. 외국인 계절근로자 9만4000명과 고용허가 인력 1만명이 포함됐다.

외국인 계절근로자들이 괴산군 연풍면의 한 농가에서 옥수수 파종과 순 제거 작업에 구슬땀을 흘리고 있다. [사진=괴산군] 2025.06.24

특히 농협이 계절근로자를 직접 고용해 소규모 농가에 하루 단위로 공급하는''공공형 계절근로' 사업은 올해 91개소·3067명에서 내년 142개소·5039명 규모로 확대된다.

국비 사업 기준으로는 130개소에 4739명이 배정되며, 지방정부 자체 사업도 12개소·300명 규모로 늘어난다.

농식품부는 일정 요건을 갖춘 법인이 계절근로자를 고용해 농작업을 대행하는 '농작업 위탁형 계절근로'도 확대 추진할 계획이다.

외국인 근로자의 입국과 행정절차 지원도 강화한다. 주요 출입국관서에는 계절근로 전담팀을 운영하고, 농번기 현장 여건을 고려해 '찾아가는 지문등록 서비스'도 지원한다.

국내 인력 공급 확대 방안도 추진한다. 농식품부는 올해부터 전국 189개 농촌인력중개센터를 통해 공급되는 근로자에 대한 교통비와 숙박비 지원을 확대한다.

교통비 지원 한도는 하루 최대 1만원에서 2만원으로, 숙박비는 2만원에서 3만원으로 각각 오른다.

또 국내 온라인 구인·구직 플랫폼인 알바몬을 통해 농업 일자리 정보도 제공한다. 농협중앙회를 중심으로 기업·공공기관과 농촌을 연결하는 '기업-농촌 이음운동' 협약도 올해 237건에서 내년 300건까지 확대할 계획이다.

정부는 농번기 인력 수요가 집중되는 사과·배·복숭아·포도·마늘·양파·배추·무·고추·감자 등 10개 품목 주산지 35개 시·군을 중심으로 오는 6월 30일까지 '농번기 인력지원 특별대책반'을 운영한다.

특별대책반에는 농식품부와 법무부, 지방정부, 농협 등이 참여한다. 정부는 시·군별 인력수급과 인건비 동향을 매주 점검하고, 인력 부족 지역에는 인근 지역 인력풀 공유와 일손돕기 인력 집중 투입 등을 추진할 방침이다.

송미령 장관은 "농번기 농촌 현장에 인력난 문제가 발생하지 않도록 현장과의 소통을 강화하고 유관기관과 긴밀한 협업체계를 구축하겠다"고 말했다.

송미령 농림축산식품부 장관은 13일 면세유 유가연동 보조금 지원 현장을 찾아 농가 경영 부담 완화 효과를 점검하고 애로사항을 청취했다. [사진=농림축산식품부] 2026.04.13

plum@newspim.com