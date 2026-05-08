농촌에 태양광 깔고 농기계 전동화…농식품부, '에너지 전환' 시동

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영농형 태양광·에너지자립마을 추진

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 영농형 태양광과 에너지자립마을, 전기·수소 농기계 확대 등을 담은 '농업·농촌 에너지 대전환' 전략 마련에 착수했다. 중동전쟁 장기화와 고유가 리스크 속에서 농촌 에너지 자립도를 높이고, 재생에너지를 농가 소득원으로 연결하겠다는 구상이다.

농식품부는 8일 정부세종청사에서 '농업·농촌 에너지 대전환 전략 마련 TF' 1차 회의를 열고 농촌 에너지 자립과 농업 에너지 전환, 농업기반 활용 방안 등을 논의했다고 밝혔다.

이번 TF는 김종구 농식품부 차관이 단장을 맡고 ▲농촌 에너지 자립반 ▲농업 에너지 전환반 ▲대규모 농업기반 활용반 등 3개 분과로 운영된다. 산업계와 학계, 연구기관 전문가들도 민간자문단으로 참여한다.

농식품부는 최근 중동전쟁에 따른 에너지 안보 우려와 AI·스마트팜 확산에 따른 농업 분야 전력 수요 증가에 대응해 농업·농촌 중심의 에너지 전환 로드맵을 마련한다는 계획이다.

김종구 농림축산식품부 차관은 설 명절을 앞둔 22일 한국식품산업협회 대회의실에서 주요 식품업계와 간담회를 개최했다. [사진=농림축산식품부] 2026.01.22 plum@newspim.com

우선 농촌 에너지 자립반은 영농형 태양광과 햇빛소득마을, 에너지자립마을 조성 등을 중심으로 농촌 공간의 재생에너지 확대 방안을 검토한다. 농가 자가 태양광 보급과 재생에너지지구 제도 연계 방안도 논의 대상이다.

성우농장 이도헌 대표는 "농촌 마을의 에너지 자립을 위해서는 주민 수용성 제고와 함께 현장 목소리를 제도에 신속히 반영하는 지원방안 검토가 선행돼야 한다"고 제언했다.

농업 에너지 전환반은 내연기관 중심 농기계를 전기·수소 기반 친환경 농기계로 전환하는 방안을 중점 논의했다. 시설원예와 축사, 산지유통센터(APC), 도축장 등에 재생에너지 설비를 확대하는 방안도 포함됐다.

김용주 충남대 교수는 "친환경 농기계 보급 확대를 위해서는 새로운 하드웨어 개발과 함께 출력, 작업시간, 충전여건 등 현장 문제 해결 과제를 적극 발굴해 신속한 상용화를 지원해야 한다"고 강조했다.

대규모 농업기반 활용반은 간척지와 저수지, 농지, 가축분뇨, 영농부산물 등 농업·농촌 자원을 활용한 재생에너지 모델 구축에 초점을 맞춘다. 농식품부는 이를 농촌 기본소득 재원으로 활용하는 방안도 검토할 계획이다.

이날 회의를 주재한 김종구 차관은 "에너지 안보가 곧 식량 안보"라며 "농업·농촌에서 체감할 수 있는 재정사업을 적극 발굴해 에너지 전환이 농촌 에너지 자립과 농가 소득 증대로 이어지도록 하겠다"고 밝혔다.

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