李대통령 부부, 어버이날 남대문시장 깜짝 방문…상인들과 오찬

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사는 8일 오전 54회 어버이날 기념식에 참석한 뒤, 서울 중구 남대문시장을 찾아 경기 상황을 점검하고 소상공인들을 격려했다.

이번 방문은 중동 사태 등에 따른 경기 위축으로 어려움을 겪는 상인들의 목소리를 직접 듣고, 최근 외국인 관광객 증가에 따른 전통시장 활성화 방안을 점검하고자 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 30일 제주 동문시장을 방문해 시민들과 인사를 나누고 있다. [사진=청와대] 2026.03.31 photo@newspim.com

이 대통령 부부는 시장 곳곳을 돌며 시민들과 악수와 하이파이브를 나누고, 어린이들과 눈을 맞추며 인사하는 등 격의 없는 소통 행보를 보였다. 특히 카네이션을 든 청년들에게 말을 건네거나 손가락 하트로 화답하며 시민들의 환대에 응했다.

이 대통령은 상인들에게 장사가 잘되는지 직접 물으며 현장의 어려움을 파악했다. 상인들은 "경기가 전반적으로 어렵지만 외국인 관광객들이 늘면서 활기를 되찾고 있다"며 외국인 유치를 위한 지원을 요청했다. 김 여사 또한 과거 아동복 상가를 자주 방문했던 추억을 언급하며 상인들과 인사를 나누고 모자, 안경 스트랩, 만두 등을 온누리상품권과 현금으로 구입했다.

이 대통령 부부는 시장 내 한 족발집에서 문남엽 상인회장 등과 오찬을 함께했다. 이 대통령은 "사법고시를 준비하던 시절 남대문시장에 와서 족발을 맛있게 먹었던 기억이 있다"며 과거를 회상했다. 이 자리에서 이 대통령은 시장 분위기와 시설 정비 현황 등에 대해 묻고 상인회 측의 의견을 청취했다.

이어 남대문시장 C동 상점을 방문한 김 여사는 머리핀과 액세서리 등을 구매했다. 상인들은 이 대통령에게 "K-패션과 잡화에 대한 해외 수요가 늘어 수출 물량이 매출의 큰 비중을 차지한다"고 설명했다.

안귀령 부대변인은 서면 브리핑에서 "남대문시장에 이 대통령 부부가 등장하자 시민들은 놀라움과 반가움을 감추지 못했다"며 "곳곳에서 '반갑습니다', '힘내세요', '오늘 정말 운이 좋네요' 등의 목소리가 이어졌다"고 전했다. 또한 "말레이시아 등 외국인 관광객들도 휴대전화로 사진과 영상을 촬영하며 높은 관심을 보였다"고 덧붙였다.

이 대통령 부부가 시장을 떠날 때까지 시민들의 배웅과 응원이 이어졌으며, 이 대통령은 "아이들이 살기 좋은 나라를 만들어달라"는 시민들의 당부에 화답하며 일정을 마무리했다.

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