종합특검, 수방사 B-1 벙커 현장검증…'선관위 직원 체포·구금 의혹' 확인

AI 핵심 요약beta
- 2차 종합특검팀이 8일 수도방위사령부 B-1 벙커 현장 검증을 실시했다.
- 3 비상계엄 당시 노상원 수첩 체포 대상자 수용 장소를 확인했다.
- 노상원 내란목적살인예비음모 혐의 수사로 연평면 검증 결과와 연계한다.
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[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 2차 종합특검팀이 12.3 비상계엄 당시 이른바 '노상원 수첩'에 적힌 체포 대상자들을 수용하려 했던 장소를 확인하기 위해 '수도방위사령부 B-1 벙커'에 대해 현장 검증을 벌였다.
종합특검팀은 8일 "피의자 노상원의 내란목적살인예비음모 혐의 수사를 위해 서울 관악구 남현동 소재 시설물에 대한 검증을 실시했다"고 밝혔다.
특검팀에 따르면 해당 시설물은 일반인의 출입이 엄격히 통제되는 장소로, 비상계엄 당시 내란중요임무종사자들이 중앙선거관리위원회 직원들을 체포한 뒤 구금할 장소로 계획한 곳으로 알려졌다.
윤석열 전 대통령 내란 우두머리 사건 1심 재판부는 계엄 당시 정보사령부가 선관위 직원들을 체포하고, 방첩사령부가 주요 정치인들을 체포해서 수방사 B-1 벙커로 이송해 구금한다는 임무를 부여받았다고 판단한 바 있다.
앞서 특검팀은 지난 6일에도 인천 옹진군 연평면 소재 시설물에 대한 현장 검증을 진행한 바 있다.
특검팀은 "지난 6일 검증을 실시한 연평면 소재 시설물과 이날 검증한 시설물의 결과를 토대로 노상원의 혐의를 입증하기 위한 수사를 이어갈 계획"이라고 밝혔다.
pmk1459@newspim.com