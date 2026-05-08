중진공 '청년창업사관학교' 16기 950명 입교…AX·글로벌 진출 지원 강화

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8일 '2026년 창업출정식' 개최

전국 19개 사관학교 참여

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 청년 창업가 950명이 한자리에 모여 창업 여정을 시작했다.

중소벤처기업진흥공단은 8일 경기 안산 청년창업사관학교 본교에서 '2026년 창업출정식'을 열었다고 밝혔다.

이번 행사는 청년창업사관학교 16기와 글로벌 과정 7기, 딥테크 과정 1기 입교생의 출발을 기념하고 창업 도전 의지를 높이기 위해 마련됐다.

중소벤처기업진흥공단 전경 [사진=중소벤처기업진흥공단]

이날 행사에는 강석진 중진공 이사장과 중소벤처기업부 관계자, 전국 19개 청년창업사관학교 입교생, 창업지원 기관과 민간 액셀러레이터·벤처캐피탈 관계자 등 500여명이 온·오프라인으로 참석했다. 중동 전쟁에 따른 고유가 상황을 고려해 원거리 입교생은 온라인으로 참여했다.

1부에서는 졸업기업 선배들이 창업 경험을 공유하는 'K-유니콘 심포지엄'과 글로벌 벤처캐피탈 GSD Venture Studios 개리 파울러 회장과의 간담회, 총동문회와 함께하는 '동문의 날'이 진행됐다. 청년창업사관학교 동문은 2011년 1기부터 올해 입교기업까지 약 1만명 규모다.

2부에서는 '페이스메이커 배지 수여식'과 함께 입교생과 중진공, 창업지원 기관이 참여하는 공동 행사가 이어졌다.

현장 정책 상담관에서는 정책자금과 인력, 수출 상담을 비롯해 보증·투자·인증·공공조달 시장 진출·해외 진출 등 분야별 지원 상담이 진행됐다. 이를 통해 입교기업은 창업 초기 지원부터 졸업 이후 투자유치, 판로개척, 글로벌 진출까지 이어지는 전 주기 지원 체계를 확인했다.

앞으로 중진공은 인공지능 전환(AX)과 딥테크, 지역혁신, 글로벌 진출, 경험창업을 중심으로 지원을 강화할 계획이다.

강석진 이사장은 "청년창업사관학교는 청년 창업가의 아이디어를 사업으로 발전시키고, 세계 시장으로 성장할 수 있도록 돕는 주요 창업 지원 플랫폼"이라며 "올해는 지원을 더욱 강화해 청년 창업가들이 K-유니콘 기업으로 도약할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com